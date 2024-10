Dobra saradnja u oblasti ekonomije i turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Izrael uspostavili su dobru saradnju u oblasti ekonomije, investicija i turizma, uz rastući interes izraelskih kompanija za ulaganje.

Potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove, Filip Ivanović, sastao se danas sa novoimenovanom ambasadorkom Izraela u Crnoj Gori, Avivit Bar-Ilan, čestitajući joj stupanje na dužnost.

“Tokom sastanka je pozitivno ocijenjen uspostavljeni stepen saradnje u oblasti odbrane, ekonomije, investicija i turizma i pozdravljen rastući interes izraelskih kompanija za ulaganje i njihovo sve veće prisustvo u Crnoj Gori”, saopšteno je iz Kabinet potpredsjednika Vlade.

Konstatovano je da je ova godina bila rekordna po broju izraelskih turista u Crnoj Gori, kao i da poseban kvalitet u odnosima predstavlja i uspostavljen avio-saobraćaj između dvije zemlje.

Ivanović je posebno naglasio potrebu za jačanjem saradnje u oblasti naučnog i tehnološkog razvoja.

On je ponovio da Crna Gora osuđuje napad Hamasa na Izrael 7. oktobra i da podržava pravo Izraela na samoodbranu u skladu sa odredbama međunarodnog prava. Izrazio je i zabrinutost zbog konstantne eskalacije tenzija na Bliskom istoku, humanitarne krize, kao i zbog realnog rizika od širenja sukoba.

Ivanović je ponovio i stav Crne Gore da “dvodržavno rješenje” sa bezbjedonosnim garancijama za obje države predstavlja jedino održivo i trajno rješenja krize u tom regionu.

Ivanović se danas u odvojenim susretima sastao i sa specijalnim izaslanikom Slovenije za Zapadni Balkan i ambasadorom Jermenije u Crnoj Gori.

