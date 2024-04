Dobra predsezona u Herceg Novom

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Na hercegnovskoj rivijeri prva polovina aprila prolazi u znaku bolje turističke posjete u odnosu na prošlu godinu.

U hercegnovskoj Turističkoj organizaciji (TO) su evidentirali 7,25 hiljada prijavljenih gostiju, što je šest odsto više u odnosu na prošlu godinu. Stranih je 6,66 hiljada, a domaćih 583.

“Otvorena su 23 hotelska zdanja i u njima je smješteno 5,25 hiljada gostiju, dok se za individualni smještaj opredijelilo skoro dvije hiljade posjetialca”, rekla je za Novski portal Natalija Terzić iz PR i marketing službe TO Herceg Novi.

Ona je navela da u hotelima prednjače turisti iz Velike Britanije, Njemačke, Izraela, Srbije i Francuske, dok u privatnom iz Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH), Rusije i Ukrajine.

“Za nastavak predsezone najave su dobre, počevši već od kraja aprila”, rekla je Terzić.

Takođe, vlada i veliko interesovanje za sezonu, pa su očekivanja da će ona biti bolja od prošlogodišnje.

“Bukinzi su već počeli. Nakon promotivnih aktivnosti koje je TO Herceg Novi radila od januara, digitalnim kanalima i nastupuma na sajmovima u Ljubljani, Zagrebu, Banja Luci i Beogradu, zatim Madridu, Rigi, Pragu i Berlinu, očekivanja su da će ljetnja turistička sezona biti uspješna, s obzirom na povratne informacije koje ukazuju na povećano ineresovanje gostiju sa emitivnih tržišta”, dodala je Terzić.

Za ovu godinu, promotivne aktivnosti TO bile su, kako dodaje, intenzivne.

U ponudi je bio smještaj, ali i zanimljivi sadržaji koje Herceg Novi kao destinacija nudi, počevši od brojnih festivala i manifestacija, ponude u zaleđu grada i na poluostrvu Luštica, kada je riječ o aktivniom turizmu.

“Promovisane su i istorijske znamenitosti, kao i grad kao luksuzna destinacija, zahvaljujući rizortima i hotelima visoke kategorije. U tom smislu, Herceg Novi se sve više prepoznaje i kao interesantna destinacija za luksuzna vjenčanja”, dodala je Terzić.

TO Herceg Novi promotivne aktivnosti nastavlja u Sarajevu na Međunarodnom sajmu turizma od 25. do 27. aprila i istovremeno na Sajmu turizma i gastrokulture u Bijeljini.

U toku su i pripreme za Road show kampanju i nastup na Beogradskom Manifestu u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO) i ostalim lokalnim turističkim organizacijama Crne Gore.

(kraj) jlb

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS