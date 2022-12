Dobra iskustva iz stažiranja u Potrošačkom savjetovalištu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potrošačko savjetovalište Centra za građansko obrazovanje (CGO), formirano početkom novembra ove godine, uspješno je završilo svoj rad.

Tokom prethodna dva mjeseca, u radu tog savjetovališta učestvovalo je troje studenata pravnih fakulteta u Crnoj Gori, koji su na ovaj način, uz mentorsku podršku, imali priliku dodatno proširiti svoja znanja, ali i steći dragocjene praktične vještine pružanjem savjeta i pravne pomoći zainteresovanim potrošačima.

Osnivanju i radu Potrošačkog savjetovališta prethodila je Akademija o potrošačkim pravima.

“Tu intenzivnu trodnevnu obuku, koju su vodili renomirani predavači iz Crne Gore, uspješno je završilo 15 studentkinja i studenata pravnih fakulteta, a priliku da nastave svoje dalje usavršavanje kroz plaćeno stažiranje u Potrošačkom savjetovalištu dobile su Jovana Vučeraković, Kristina Janković i Mina Čogurić”, navodi se u saopštenju CGO-a.

Osim kroz direktan rad sa potrošačima, stažistkinje su učestvovale i u pripremi video kampanje, ali i digitalne brošure, koja će biti publikovana tokom narednog mjeseca, a sa ciljem da doprinesu daljem širenju svijesti o značaju i mehanizmima zaštite potrošačkih prava.

Mentori u radu Potrošačkog savjetovališta bili su saradnica u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (UCG) Nikolina Tomović i advokat Edvin Zverović.

Potrošačko savjetovalište i plaćeno stažiranje dio su projekta Informisan potrošač – bezbjedan potrošač, koji sprovodi CGO uz podršku Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

