Do kraja godine očekuju milijardu od turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će od turizma do kraja godine, prema očekivanjima, prihodovati milijardu EUR, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović i podsjetio da prihodi za devet mjeseci iznose 916 miliona EUR.

Đurović je za TVCG kazao da što se dosadašnjih rezultata tiče podaci ohrabruju.

“Na osnovu pokazatelja koje imamo za prethodnih devet mjeseci, januar-septembar, Crna Gora je prihodovala 916 miliona EUR što je 30 odsto više nego prošle tako da svjedočimo snažnom oporavku crnogorskog turizma”, rekao je Đurović.

Taman kad su se sabrali utisci, ali i prebrojali novci koje smo zaradili od ljetnje sezone, na pragu nam je zimska, prenosi portal RTCG.

Pripreme su, kako je kazao Đurović, u toku, te obećava bogatu ponudu i na sjeveru i na jugu zemlje.

“Imali smo već tri koordinaciona tijela za spremanje sezone, ide to korak po korak. Je li to savršeno – nije. Imaćemo infrastrukturne probleme, nije završen parking na skijalištu u Kolašinu, naći će se privremeno rješenje za ovu sezonu”, kazao je Đurović.

On je poručio da, ukoliko poslanici usvoje predloženi budžet za iduću godinu, oporavak je onda neminovan.

Đurović je podsjetio da je budžetom predviđena podrška za događaje na sjeveru, ali i turističku privredu.

