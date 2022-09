Dividendu dijelile tri kompanije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dividendu za prošlu godinu dijelile su tri kompanije, dok je za 2020. to učinilo njih sedam, saopšteno je iz Montenegroberze.

Emitenti koji su u toku ove godine isplatili dividendu za prošlu su Jugopetrol, Crnogorski Telekom i Zetatrans.

“Jugopetrol, Crnogorski Telekom i Zetatrans imaju kontinuitet u isplati dividende dvije godine zaredom, odnosno za prošlu i 2020. godinu”, navodi se u saopštenju.

Kompanije koje su za 2020. godinu isplatile dividendu, a to nijesu učinile za prošlu, su Elektroprivreda (EPCG), Napredak, Marina Bar i Sveti Stefan hoteli Budva.

“Četiri listirane kompanije – EPCG, Napredak, Marina Bar i Sveti Stefan hoteli Budva, nijesu donijele odluku o isplati dividende za prošlu godinu, iako su ostvarile profit, jer su odlučile da ostvarenu dobit preusmjere u neraspoređenu dobit, ili u rezerve drustva”, navodi se u saopštenju.

