Dio trgovaca izbjegava kartice zbog visokih provizija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Plaćanje karticama na trafikama, u pekarama i drugim manjim trgovinama širom Crne Gore često je nemoguće, a razlog su visoke provizije koje su trgovci dužni da plate bankama za korišćenje njihovih terminala.

Te provizije kod nas su nekoliko puta veće nego u zemljama EU, gdje je propisan limit dokle ta naknada može da ide, prenosi portal RTCG.

Ekonomski analitičar Oleg Filipović kazao je da rješenje treba tražiti na način da taj vid plaćanja provizije bude atraktivan i za banke i za trgovce.

„U Crnoj Gori bankarske ponude za uvođenje i održavanje ovog sistema različite su u zavisnosti od veličine kompanije, odnosno od obrta koje realizuju, pa se tako provizija kreće od je 1,2 – 3,5 odsto, a u nekim slučajevima i četiri odsto“, rekao je Filipović.

On je naveo da je u zemljama EU cijena provizije manja i limitirana je, tako da bi tu trebalo tražiti razlog zašto pojedini trgovci kod nas izbjegavaju korišćenje ovog vida plaćanja.

“U okviru EU, ta cijena je limitirana, i kreće se između 0,2 – 0,3 odsto po transakciji”, naveo je Filipović.

Zamjerka turista koji su posjetili Crnu Goru ovog ljeta je to što u pojedinim prodavnicama i kafićima ne primaju bezgotovinsko plaćanje. Posebno je problematično nedjeljom kada uglavnom rade pekare i trafike koje nemaju terminale za plaćanje karticom.

Međutim, crnogorsko tržište, ne zaostaje, već se brzo razvija kada je u pitanju bezgotovinsko plaćanje, tvrdi Filipović.

Prošle godine izdato je oko 520 hiljada kartica, a bilo je šest puta više transakcija preko platne kartice nego gotovim novcem.

“Tržište se razvija dosta brzo, tako da prema podacima Centralne banke, u prošloj godini je broj izdatih kartica bio oko 525 hiljada i obavljeno je šest puta više transakcija tim putem u odnosu na transakcije gotovim novcem”, kazao je Filipović za portal RTCG.

Plaćanje putem kartica je, kako je dodao, lakši i elegantniji način, zbog dostupnosti novca u svakom trenutku.

Međutim, uvođenje POS terminala za neke trgovce je skupo i neisplativo pa radije izbjegavaju njihovu primjenu.

Nedjeljom u Crnoj Gori trafike i pekare imaju najviše prometa, jer su zatvoreni supermarketi, ali ni to nije natjeralo trgovce da uvedu mogućnost bezgotovinskog plaćanja. Jasno je da rješenje treba tražiti s obzirom na to da je Crna Gora turistička zemlja i da je tokom sezone posjeti veliki broj turista kojima je najlakši način plaćanja putem platnih kartica.

