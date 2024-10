Devetomjesečni bruto prihodi premašili 1,2 milijarde EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska uprava (PU) ostvarila je devetomjesečnu naplatu od 1,2 milijarde EUR bruto prihoda, što je 208,3 miliona EUR ili 20 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz PU je saopšteno da je plan naplate za period od početka januara do kraja septembra premašen 130,4 miliona EUR ili 12 odsto.

„Naplata svih kategorija poreza zabilježila je rast“, navodi se u saopštenju.

Po osnovu poreza na dodatu vrijednost naplaćeno je 355,9 miliona, što je više 64 miliona u odnosu na isti period prošle godine i 15,7 miliona EUR iznad plana za ovu godinu.

„Naplata poreza na dobit preduzeća iznosila je 204,6 miliona EUR i premašila je prošlogodišnju 63 miliona EUR, rast je ostvaren i u odnosu na plan 34 odsto, odnosno 52 miliona EUR“, rekli su iz PU.

Naplata doprinosa iznosila je, kako se precizira, 443 miliona EUR i veća je od naplate za prošlu godinu 44,3 miliona EUR ili 11 odsto, odnosno 26 miliona EUR od planirane naplate za ovu godinu.

„U septembru ostvarena bruto naplata prihoda iznosila je 141,8 miliona EUR, što je 17,9 miliona EUR ili 14 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, a osam miliona EUR ili šest odsto više u odnosu na plan prihoda za septembar“, navodi se u saopštenju.

PU je tokom ljetnje turističke sezone ostvarila značajne budžetske prihode kroz aktivnosti usmjerene na povećanju stepena dobrovoljnosti u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza i intenzivirani inspekcijski nadzor zasnovan na analizi rizika.

Očekuje se, kako se zaključuje, nastavak trenda rasta naplate budžetskih prihoda i u narednom periodu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS