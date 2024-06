Deponovala instrument ratifikacije o nedozvoljenim subvencijama u ribarstvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ambasadorka Misije Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, Slavica Milačić, deponovala je u ime Crne Gore ratifikacioni instrument u vezi sa Sporazumom o nedozvoljenim subvencijama u ribarstvu.

Ona je u petak rekla da to predstavlja dokaz od vitalnog značaja koji Crna Gora pridaje dugoročnoj održivosti okeana i egzistenciji ribarskih zajednica.

Takođe, Milačić je ukazala na posvećenost Crne Gore multilateralizmu i zajedničkim naporima da se unaprijedi multilateralna agenda održivog ribarstva zabranom štetnih subvencija poput onih za ilegalni, neprijavljeni i neregulisani ribolov.

Milačić je kazala da se nada da će to biti još jedan podsticaj ostalim članicama Svjetske trgovinske organizacije (STO) koje tek treba da ratifikuju sporazum da to i učine.

Direktorica STO, DG Okonjo-Iweala, pozdravila je dostavljanje instrumenta ratifikacije i navela da je Crna Gora 77. članica koja je dostavila instrument prihvatanja.

Ona je pohvalila Crnu Goru na doprinosu multilateralizmu i istakla da je zajednički cilj da ribarstvo učinimo održivim.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja saopšteno je da je dostavljanjem Instrumenta Crna Gora nastavila da slijedi politiku Zajedničke ribarske politike i stavove EU.

Za stupanje na snagu i implementaciju već usvojenog Sporazuma o nedozvoljenim subvencijama u ribarstvu, potrebno je da dvije trećine članica STO dostavi Sekretarijatu STO-a ratifikacioni instrument.

