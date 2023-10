Danas počinje akcija Stop inflaciji 100+

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija Stop inflaciji 100+ počinje danas, a građane, prema najavama iz Vlade, očekuje sniženje cijena preko 100 artikala.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je u saradnji sa predstavnicima trgovačkih lanaca, maloprodajnim i veleprodajnim trgovinama, distributerima, kao i drugim zainteresovanim subjektima, dogovorilo nastavak akcije Stop inflaciji, pod nazivom Stop inflaciji 100+, koja ima za cilj zaštitu životnog standarda građana i smanjenje inflacije.

Trgovci su dužni da definišu listu od najmanje 100 proizvoda za koje će sniziti cijene na način što će utvrditi maksimalnu maloprodajnu i veleprodajnu maržu u visini od pet odsto, dok za trgovce koji imaju ispod 100 zaposlenih, antiinflaciona korpa podrazumjeva listu od najmanje 50 proizvoda.

Proizvodi iz antiinflacione korpe će se obilježavati na identičan način kao i u prethodnoj akciji Stop inflaciji, koja je trajala od kraja marta do kraja juna ove godine.

Za trgovce koji prodaju specifičnu vrstu robe – poput tehnike, kozmetike i slično, antiinflaciona korpa će biti prilagođena toj vrsti proizvoda.

Akcija traje do kraja godine.

Više o akciji može se naći na linku https://mina.news/mina-servisi/produzetak-akcije-stop-inflaciji-stop-inflacija-100/

