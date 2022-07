Dali saglasnost za zaduženje Glavnog grada za kupovinu autobusa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je dala saglasnost na kreditno zaduženje Glavnog grada kod NLB Banke, za kupovinu autobusa, od četiri miliona EUR.

Kako je saopšteno iz Vlade, imajući u vidu značaj nabavke novih autobusa za unapređenje i modernizaciju javnog prevoza u gradu i kvalitetno pružanje usluga građanima, Glavni grad je u ovoj godini iz sopstvenih sredstava kupio 16 autobusa.

“Prihvaćen je Predlog za davanje saglasnosti na kreditno zaduženje Glavnog grada Podgorica, za kupovinu autobusa, kod NLB Banke AD Podgorica, od četiri miliona EUR”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da, s obzirom na opredijeljenost da se nastave aktivnosti na modernizaciji sistema javnog prevoza, ponovo je započeta procedura realizacije kreditnog zaduženja, koje je planirano na četiri miliona EUR.

“Za nabavku dodatnog broja novih autobusa, sa ciljem reorganizacije postojećih i uvođenja novih linija, povećanja učestalosti polazaka, smanjenja saobraćajnih gužvi i zagađenja životne sredine kroz povećano korišćenje sistema javnog prevoza, u pravcu uspostavljanja održivog i kvalitetnog sistema javnog gradskog prevoza”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je danas, kako je saopšteno, usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike od 2022-2025. godine.

“Glavni cilj fiskalne politike u posmatranom periodu je stabilizacija makroekonomskog ambijenta, obezbijeđivanje održivosti javnih finansija i stvaranje uslova za dinamičan ekonomski rast”, pojasnili su iz Vlade.

U saopštenju se navodi da se u posmatranom periodu projektuje ekonomski rast na nivou od prosječno preko šest odsto, kontinuirano smanjenje deficita javnih finansija sa procjenjenih 7,65 odsto u ovoj na četiri odsto BDP-a u 2025. godni, ulaganje u finansiranje kapitalnih projekata od oko 1,3 milijarde EUR u periodu 2022-2025. godine, kao i obezbijeđivanje održivosti javnog duga u dugom roku.

Dodaje se da je Vlada utvrdila Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima s Izvještajem sa javne rasprave.

„Predloženo zakonsko rješenje doprinijeće postizanju višeg nivoa zaštite potrošača, sprečavanju nelegalne proizvodnje i prometa alkoholnih pića, kao i omogućiti praćenje puteva alkohola, čime se garantuje porijeklo i kvalitet proizvoda“, rekli su iz Vlade.

Iz Vlade su naveli da je donošenje tog zakona proisteklo i iz potrebe postizanja usaglašenosti sa propisima Evropske unije (EU), posebno u pogledu definisanja, opisivanja, označavanja i geografskih oznaka alkoholnih pića.

Kako je saopšteno, Vlada je usvojila Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD III – 2021-2027.

Oni su pojasnili da je programom utvrđeno da je ukupan iznos bespovratne podrške poljoprivrednim proizvođačima opredijeljen iz javne podrške za implementaciju definisanih mjera 81,97 miliona EUR, od čega je doprinos EU 63 miliona, odnosno 75 odsto, dok nacionalni doprinos iznosi 18.98 miliona EUR, odnosno 25 odsto.

„Cilj Programa je da pripremi cmogorske poljoprivrednike za ulazak u EU, a što će za posljedicu imati unapređenje kvaliteta proizvoda, povećanje obima proizvodnje, veću konkurentnost i dostizanje EU standarda bezbijednosti hrane u primamom i prerađivačkom sektorum“, dodaje se u saopštenju.

Tim programom, kako su dodali iz Vlade, finansiraće se investicije u modernizaciju poljoprivrednih gazdinstava, unapređenje postojećih i izgradnju novih prerađivačkih kapaciteta, unapeđenje ruralne infrastrukture, kao i investicije u seoski turizam i zasnivanje i zaštitu šuma.

U saopštenju se navodi da je Vlada usvojila Informaciju o kreditnom aranžmanu između Evropske investicione banke i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore za finansiranje malih i srednjih preduzeća, klimatskih i prioritetnih projekata VI B (93.806).

Vlada je, kako je saopšteno, dala saglasnost na Ugovor o finansiranju u iznosu od 50 miliona EUR, po osnovu druge tranše kreditnog aranžmana koji ukupno iznosi 150 miliona.

Iz Vlade su naveli da je data saglasnost za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve, po kojoj se dodjeljuje 800 hiljada EUR Opštini Tuzi za realizaciju kapitalnih projekata.

Navodi se da je Vlada dala saglasnost za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve za izvršenje projektnih aktivnosti „Safe Together“ EU prekograničnog projekta Ministarstva unutrašnjih poslova, 391,2 hiljade EUR.

