Crnogorska i Barska plovidba će same platiti 8,8 miliona USD kredita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska i Barska plovidba će prošlu godinu završiti u plusu i to većem nego 2021, kazali su Pobjedi iz tih brodarskih preduzeća.

Obje kompanije su najavile da će ove godine iz sopstvenih sredstava platiti kreditne obaveze od 8,8 miliona USD kineskoj Eksim banci.

Lani su to uradile prvi put, plativši devet miliona USD glavnice, zahvaljujući povoljnijim cijenama vozarine.

“Glavni planovi Crnogorske plovidbe za ovu godinu su da brodovi plove bez neplaniranih zadržavanja i da obje polugodišnje rate isplatimo iz sopstvenih sredstava”, kazali su iz kotorske kompanije i podsjetili da su i prošle godine, u dvije polugodišnje rate koje dospijevaju u januaru i julu, platili Eksim banci ukupno 5,2 miliona USD.

Naredna rata dospijeva 21. januara u iznosu od 2,55 miliona USD.

“Zbog obaveznog boravka remonta brodova u brodogradilištima Turske i Italije brod je mirovao 70 dana, pa je teško očekivati da ćemo do roka dospjeća akumulirati dovoljno sredstava da ratu isplatimo odjednom. U skladu sa projekcijama priliva sredstava, ratu ćemo kompletirati iz nekoliko uplata”, naveli su iz kotorskog preduzeća.

I Barska plovidba je prošle godine u januaru i julu otplatila 1,91 milion i 1,88 miliona USD.

“Akumulirali smo dovoljno sredstava da uplatimo 1,6 miliona EUR na račun državnog trezora i 1,63 miliona EUR na ime povraćaja duga državi, koja je uplatila Eksim banci rate dospjele u januaru i julu 2021. godine”, saopšteno je iz barske kompanije.

Naredna rata dospijeva 21. januara i iznosi 1,87 miliona USD, a iz Barske plovidbe navode da imaju para.

Brodovi Crnogorske plovidbe, Kotor i 21. maj, kupljeni su 2012. godine.

Do sada je, što kroz učešće, što kroz kredit, otplaćeno 56,6 miliona USD, od čega je Crnogorska plovidba uplatila 22,2 miliona, a Vlada 34,4 miliona USD. Ostalo je još 12,4 miliona USD duga Eksim bnanci, a posljednja rata dospijeva 21. januara 2025. godine.

Brodovi Barske plovidbe, Bar i Budva, preuzeti su 18. septembra i 8. oktobra 2014. godine iz brodogradilišta Jinling u Kini, kada je i počela njihova komercijalna eksploatacija. Iznos kredita je 46,4 miliona USD sa kamatom od dva odsto, rokom otplate od 15 godina i grejs periodom od pet godina. Do sada je otplaćeno 21,98 miliona USD, od čega je država platila šest miliona.

Iz brodarskih kompanija najavljuju da su u plusu završili prošlu godinu.

“U ovom momentu, teško je dati preciznije podatke očekivanih konačnih finansijskih rezultata Crnogorske plovidbe za prošlu godinu, ali ono što je relevantno jesu podaci za devet mjeseci, po kojima imamo milion EUR profita”, kazali su iz kotorskog preduzeća.

Oni su podsjetili da su 2021. godine imali profit od 40 hiljada EUR, a za prošlu godinu očekuju da će biti 15 do 20 puta veći.

Iz Barske plovidbe navode da nemaju preliminarne poslovne rezultate za prošlu godinu, ali očekuju znatno veći plus nego u 2021.

U Crnogorskoj plovidbi ističu da nije sve bilo u skladu sa očekivanjima sa početka prošle godine.

“Sa jedne strane je došlo do pada vozarina, što je uslovilo pad prihoda u odnosu na plan, a sa druge je došlo do povećanja rashoda, u odnosu na 2021. i u odnosu na plan, zbog obaveze redovnih petogodišnjih remonta, dokovanja i ugradnje sistema za tretman balastnih voda na njima. Ovo se sve odvijalo u uslovima pojačanih inflatornih kretanja, naročito rashodne strane, prije svega kod servisnih i brodogradilišnih radova, rezervnih djelova, boje”, naveli su iz Crnogorske plovidbe.

Objasnili su da su vozarine u prvoj polovini prošle godine bile na nivou druge polovine 2021, ali da je zbog njihovog kretanja u posljednjih pola godine teško prognozirati šta će biti u ovoj godini.

U Barskoj plovidbi su zadovoljni poslovnom prošlom godinom, jer su ugovorene najamnine bile mnogo veće nego ranijih godina, ali ističu kako je u drugom polugodištu došlo do pada cijena vozarina, pa ne mogu sa sigurnošću prognozirati njihovo kretanje u ovoj godini.

Iz Crnogorske plovidbe su naveli da su ugovore u prošloj godini sklopili sa brodarskim kompanijama iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i potpuno zamijenili dugogodišnje unajmitelje Sea Pioneer London iz Velike Britanije.

I Barska plovidba je promijenila unajmitelja brodova i od kraja 2021. i početka prošle godine imaju ugovor sa danskom kompanijom Norden i zadovoljni su tom saradnjom.

