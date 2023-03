Crna Gora očuvala relativno stabilnu ekonomsku i monetarnu politiku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, uprkos nestabilnim globalnim tokovima uslovljenim ratom u Ukrajini, uspjela da očuva relativno stabilnu ekonomsku i monetarnu politiku i konkurentnost poslovnog ambijenta, kao i da dodatno učvrsti veze sa regionom, ocijenjeno je na sastanku u Ministarstvu finansija.

Tim Ministarstva i Centralne banke (CBCG), na čelu sa ministrom Aleksandrom Damjanovićem, sastao se danas sa predstavnicima korporacije Bank of America (BofA), odnosno direktorima za tržišta u razvoju iz Pariza i istraživanja za CEEMEA regiju iz Londona, Milošem Starovićem i David Haunerom, direktorima banke u odjeljenjima za istraživanja iz Dubaija Vladimirom Osakovskiyem i za kreditni rizik, Bruce Gommom, kao i predstavnicima najvećih evropskih i američkih investitora.

„Posjeta regionalnog menadžerskog tima BofA, organizovana je u okviru obilaska zemalja Zapadnog Balkana, sa ciljem upoznavanja potencijalnih investitora sa ukupnim makroekonomskim i fiskalnim okvirom naše zemlje, sa akcentom na oblastima od strateškog značaja za razvoj crnogorske privede koje su atraktivna za investiranje“, navodi se u saopštenju.

Damjanović je, osvrćući se na parametre koji definišu investicionu klimu u Crnoj Gori, predočio da je crnogorska ekonomija mala, otvorena i fleksibilna, te da je centar privredne aktivnosti baziran na turizmu, dok se potencijal za ubrzaniji rast i razvoj prepoznaje u oblasti energetike, saobraćaja i informacionih tehnologija.

U kontekstu infrastrukture, kako je istakao Damjanović, Crna Gora ima atraktivan geografski položaj koji omogućava dobru kopnenu i pomorsku povezanost, i koja, uz modernizovanje željeznice i završetak auto-puta, može postati novo tranzitno čvorište ovog dijela Evrope.

Damjanović je poručio da je današnji sastanak dokaz da Crna Gora želi da svoje evroatlanske prioritete uskladi sa ekonomskim, te crnogorsku ekonomiju osnaži novim partnerstvima sa respektabilnim investitorima sa američkog tla.

