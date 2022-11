Crna Gora može da izgubi 50 miliona EUR od EU zbog blokade institucija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poruka Evropske unije (EU) da bi Crna Gora mogla da izgubi 50 miliona EUR finansijske podrške za energetiku ukoliko se bude nastavila blokada institucija svjedoči da država plaća cijenu političkih interesa, ocijenio je finansijski analitičar Oleg Filipović.

“Ova izjava vam govori najdirektnije da se očekuje od države da stavi ekonomiju i soptvene interese ispred dnevno političkih stvari”, rekao je Filipović za TVCG.

Ukoliko se to ne dogodi, on objašnjava šta bi to značilo za naše društvo i ekonomiju, prenosi portal RTCG.

“Značilo bi usporavanje investicija u najmanju ruku za ove obnovljive izvore energije iako je Crna Gora dosta uradila u tom pogledu, s druge strane direktno bi se odrazilo na domaćinstva”, naveo je Filipović.

Prema njegovim riječima, budući da je riječ o direktnom prilivu u budžet, država bi takvim gubitkom platila mnogo veću cijenu, jer bi morala da pribjegne drugim modelima podrške koji koštaju.

“Postavlja se pitanje cijena tog novca, garancije za taj novac, isplatljivosti samog projekta brzina otplate tog potencijalnog kreditnog aranžmana”, naveo je Filipović.

Da je takva poruka zabrinjavajuća kažu u Ministarstvu kapitalnih investicija, gdje sa nadaju da do toga neće doći.

“To je bila jako zabrinjavajuća poruka ali se nadamo da do toga neće doći”, kazao je Admir Šahmanović iz Ministarstva kapitalnih investicija.

U tom resoru su rekli da intenzivno rade na prevazilaženju energetske krize s fokusom na ranjive kategorije društva, a potom i najugroženije privrednike.

“Planirali smo podršku za izradu studija koje bi unaprijedile investicije u sektoru obnovljivih izvora energije, izgradnja gasovoda, vjetroelektrane na moru, tehn u trendu koje bi pomogle da izađemo iz krize bez posljedica”, kazao je Šahmanović.

Da bi u tome uspjeli, iz Ministarstva su uputili apel političkim liderima i donosiocima odluka.

“Da zaborave razlike da stave interes države na prvo mjesto da nađu rješenje da deblokiraju institucije i da nastavimo sa izgradnjom demokratskih kapaciteta”, kazao je Šahmanović.

Evropska unija je za zemlje Zapadnog Balkana obezbijedila paket energetske podrške od milijardu EUR, od čega je prva polovina namijenjena najugroženijim domaćinstvima i privrednicima, a druga investicijama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS