Crna Gora dobila prestižna priznanja na kineskom tržištu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je krajem decembra prošle godine dobila prestižna priznanja u oblasti turizma od dvije ugledne kineske publikacije i jedne vodeće online platforme za putovanja, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Ta priznanja, kako je saopšteno, dodatno potvrđuju sve veći interes kineske populacije za Crnu Goru, te da je na tom tržištu prepoznata kao atraktivna i jedinstvena destinacija.

Magazin Witrip, koji cilja visoko platežnu publiku i distribuira se u najvećim kineskim gradovima poput Pekinga, Šangaja, Guandžoua i Hangdžoua, proglasio je Crnu Goru jednom od najboljih destinacija u kategoriji Niche and Luxury Destinations 2024.

“Pored Crne Gore, u ovoj kategoriji su učestvovale Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Italija, Švedska, Švajcarska, Finska, Španija, Irska, Tajland i Filipini”, navodi se u saopštenju.

Jednako značajno priznanje stiglo je od magazina Voyage, jednog od vodećih magazina za putovanja u Kini, koji je Crnu Goru proglasio najboljom destinacijom za održivi turizam za prošlu godinu – 2024 Voyage Awards – Sustainable Destination.

“Ovaj izbor rezultat je glasova međunarodnih eksperata, novinara i putopisaca, a Crna Gora je prepoznata kao primjer zemlje koja uspješno balansira razvoj turizma sa očuvanjem prirodnih resursa. Među ostalim nagrađenim destinacijama u ovoj kategoriji našle su se Danska, Kenija, Peru, Švajcarska, Butan i Zapadna Australija”, rekli su iz NTO.

Dodatno priznanje Crnoj Gori stiglo je od platforme City Traveler, koja kombinacijom online i offline kanala promoviše najpopularnije destinacije u svijetu. Na osnovu glasova stručnjaka i šire kineske javnosti, Crna Gora je osvojila nagradu u kategoriji Niche Tourist Destination Award.

“Ova priznanja ne samo da potvrđuju značaj Crne Gore na globalnoj turističkoj sceni, već i ukazuju na njen potencijal za privlačenje visokoplatežnih gostiju, posebno iz Kine. NTO će nastaviti sa promocijom na kineskom tržištu”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS