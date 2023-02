Crna Gora atraktivna destinacija za njemačke investitore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je atraktivna destinacija za njemačke investitore, ali mogućnosti za ekonomsku saradnju nijesu u potpunosti iscrpljene, ocijenjeno je na forumu privrednika dvije zemlje koji je održan u Podgorici.

Iz Privredne komore (PKCG) je saopšteno da je forum privrednika Crne Gore i Njemačke organizovan u hotelu Hilton u cilju snaženja ekonomskih veza između dvije države.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, kazala je da su krize usljed pandemije kovida i rata u Ukrajini dodatno istakle potrebu diverzifikacije privrede u Crnoj Gori, kao preduslova za povećanje otpornosti na eksterne šokove.

Najveći potencijal za kreiranje održivijeg rasta prepoznat je u održivoj poljoprivredi, zelenoj energiji, održivom i zdravstvenom turizmu i ICT sektoru.

„Razvoj i ulaganje u pomenute grane značiće valorizaciju komparativnih prednosti, kao i ekonomski opravdano, a održivo, korišćenje prirodnih resursa kojima raspolažemo“, kazala je Drakić.

Prema njenim riječima, u ekonomskim odnosima Crne Gore i Njemačke bilježe se pozitivni trendovi, ali postoji i značajan prostor za unapređenje saradnje.

Robna razmjena između Crne Gore i Njemačke bilježi konstantan rast, pa je u prošloj godini bila 16 odsto veća u odnosu na godinu ranije.

„U posljednih pet godina iz Njemačke je investirano više od 230 miliona EUR, dok je tokom 11 mjeseci prošle godine zabilježen rekordan iznos investicija od 95,5 miliona EUR“, precizirala je Drakić.

Ona je dodala da su, prema podacima Centralne banke, državljani Njemačke tokom prvih deset mjeseci prošle godine investirali u nekretnine 57 miliona EUR.

Uspješnu saradnju Njemačka i Crna Gora posebno imaju u oblastima energetike, logistike i saobraćaja.

Što se turizma tiče, Crnu Goru je u prošloj godini posjetilo 98 hiljada gostiju iz Njemačke, što je povećanje od 232 odsto. Oni su ostvarili 352 hiljade noćenja, što je rast od 197 odsto.

„U narednom periodu treba da radimo na unapređenju saradnje u turizmu. Moram da istaknem zadovoljstvo najavama da, prema rezulatatima istraživanja medijske kuće Dojče vele, 3,8 miliona turista iz Njemačke planira ili razmišlja da posjeti Crnu Goru u naredne tri godine“, kazala je Drakić.

Jačanju ekonomske saradnje dvije zemlje doprinosi saradnja privrednih komora – bilateralno i u okviru Asocijacije evropskih privrednih komora Eurochambres, a takođe i sa GIZ-om, te KfW bankom na realizaciji vrijednih projekata.

Njemački ambasador, Peter Felten, istakao je očekivanja privrednika iz Njemačke da je Crna Gora plodno tle za ekonomsku saradnju.

„Mogućnosti za ekonomsku saradnju nijesu ni iz daleka iscrpljene. Njemačka preduzeća imaju atraktivne ponude za crnogorske partnere, a Crna Gora nudi interesantne investicione mogućnosti. Brojke jasno pokazuju rast ekonomske saradnje. Da bi se ona unaprijedila, ambijent za poslovanje, regulativa, porezi i prostorni planovi moraju da podstiču ulaganja, a ne da ih koče, te da administracija bude efikasna“, rekao je Felten.

On je posebno apostrofirao važnost kvalitetne infrastrukture, povoljne prekogranične regulative i kvalifikovane radne snage za podsticanje aktivnosti njemačkih preduzeća, kao i saradnje sa Privrednom komorom i djelovanja Njemačkog poslovnog kluba u Crnoj Gori.

Generalni direktor agencije Integra Europe, Hans-Joachim Bäumler, istakao je da sa velikom pažnjom prate politički i ekonomski napredak na Zapadnom Balkanu.

„Premalo znamo o Crnoj Gori, osim da ste popularna turistička destinacija gdje se i naši turisti odmaraju, ali ova država nudi mnogo više i te šanse preduzeća iz Njemačke i Austrije žele da iskoriste. Zato smo ovdje da se upoznamo sa poslovnim okolnostima, ali i da uvidimo mogućnost kako odavde možemo širiti biznis na treća tržišta“, kazao je Bäumler.

On je dodao da Forum ne bi trebalo da bude jednokratna aktivnosti, već da je u planu da se do kraja godine organizuju dva slična sastanka.

„Riječ je o rođenju nove, zajedničke inicijative, koja doprinosi revitalizaciji evropskog ekonomskog prostora“, kazao je Bäumler.

Generalni direktor Direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova, Dejan Vuković, ocijenio je da posjeta njemačkih privrednika daje jak podsticaj svijetloj perspektivi Crne Gore kao privlačne destinacije za strana ulaganja, a prije svega kao zemlje za ugodan boravak i život.

„Vaše investicije u Crnoj Gori imaće duboku brazdu i sočne plodove”, rekao je Vuković, dodajući da ugledni investitori iz ‘kolosa evropske ekonomije’ daju posebnu dimenziju i pozitivnu dinamiku razvoju bilateralnih odnosa dvije države.

Direktor Agencije za investicije, Mladen Grgić, predstavio je potencijale za ulaganje u crnogorsku ekonomiju.

Poslovni forum je završen bilateralnim sastancima privrednika dvije države, tokom kojih su razmotrene mogućnosti za uspostavljanje saradnje na konkretnim poslovima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS