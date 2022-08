CKB vratila novac klijentima Privatnog bankarstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska komercijalna banka (CKB) vratila je sredstva u iznosu od 16,2 miliona EUR za 193 klijenta Privatnog bankarstva, čime je nadoknađena šteta nastala zloupotrebom službenog položaja bivših zaposlenih, saopštio je predsjednik Upravnog odbora banke, Tamaš Kamaraši.

„Iznos je u potpunosti obezbijeđen iz sredstava banke, odnosno iz naših izdvojenih rezervi za operativne rizike, čime smo klijentima nadoknadili štetu koja je nastala zloupotrebom službenog položaja sada već bivših zaposlenih“, rekao Kamaraši u intervjuu agenciji Mina-business.

On je, komentarišući protekla dešavanja u CKB, kazao da se banka suočila sa značajnim izazovom u poslovanju, prema kojem se odredila na odlučan i transparentan način.

„Izdvojio bih tri prioriteta koja smo imali tokom prevazilaženja pomenutog izazova: apsolutnu zaštitu interesa klijenata, intenzivnu saradnju sa nadležnim institucijama na svim nivoima i temeljno unapređenje procesa i procedura banke.

Podsjetio bih da je zloupotreba službenog položaja uočena kroz internu kontrolu poslovanja“, naveo je Kamaraši.

On je dodao da su, na osnovu dostupnih informacija, podnijeli krivične prijave Upravi policije i Specijalnom državnom tužilaštvu protiv zaposlenih koji su ugrozili interese klijenata i time nanijeli značajnu materijalnu štetu banci.

„Lično smo kontaktirali sa klijentima, kako bismo im predočili trenutnu situaciju i inicirali postupak utvrđivanja i povraćaja nedostajućih sredstava. Na temelju te blagovremene reakcije, uspjeli smo da ostvarimo naš primarni cilj koji smo od početka isticali, a to je da će svaka utvrđena šteta pričinjena klijentima biti u potpunosti nadoknađena“, poručio je Kamaraši.

On smatra da je sve što se proteklih mjeseci događalo u CKB potvrdilo da banka ima snagu i resurse da odgovori na tako jak udar na njenu reputaciju i korporativne vrijednosti.

„Kada govorim o resursima i snazi, ne mislim isključivo na činjenicu da smo najveća banka na crnogorskom tržištu sa parametrima kapitalizovanosti i likvidnosti koji su znatno iznad zakonom propisanog minumuma. Vjerujem da odgovor koji smo pružili govori dosta o zrelosti naše organizacije i spremnosti da prepoznamo i učinkovito eliminišemo izolovane slučajeve loše i neetičke poslovne prakse. Dozvolite da istaknem da sam veoma ponosan na koleginice i kolege koji su u ovom zahtjevnom periodu uložili maksimalne napore da prevaziđemo pomenute izazove“, saopštio je Kamaraši.

On je podsjetio da je CKB izbor za oko 159 hiljada aktivnih klijenata od kojih značajnoj većini, već 20 godina, banka svakodnevno pruža najrazličitije usluge iz domena bankarskog poslovanja.

„Očekivano je da prethodna dešavanja kod određenog dijela klijenata i javnosti probude negativne reakcije. Međutim, u takvim okolnostima je od presudnog značaja kako ćete se odrediti prema uzroku problema i na koji način ćete ga riješiti“, objasnio je Kamaraši.

Banka je, prema njegovim riječima, osim potpunog nadoknađivanja utvrđene štete, sprovela mnogobrojne aktivnosti koje su suštinski unaprijedile postojeći sistem internih kontrola, čime su mogućnost zloupotrebe sveli na najmanju moguću mjeru.

„O dijelu novih implementiranih mjera smo u kontinuitetu informisali klijente.

Takođe, intenzivno radimo na tome da i druge procedure i procese u banci značajno ubrzamo i osavremenimo. Sudeći prema povratnim informacijama i konkretnim poslovnim rezultatima, zaključio bih da sve što smo preduzeli daje rezultate, kao i da smo sačuvali povjerenje i naklonost klijenata“, rekao je Kamaraši.

On je na pitanje da li su zadovoljni saradnjom sa nadležnim institucijama, odgovorio da zbog poštovanja postupaka koji se sprovodi ne bi komentarisao pojedinosti.

„Izolovani slučajevi neetičke poslovne prakse kojima smo bili izloženi prouzrokovali su značajnu materijalnu i reputacionu štetu banci i nemam dilemu da će dobiti pravedan sudski epilog. Utvrđivanje činjenica i uspješno okončanje pokrenutih postupaka je od nemjerljivog značaja za banku, klijente i sve članove i članice našeg tima“, kazao je Kamaraši.

Kada je riječ o saradnji sa nadležnim institucijama, on je napomenuo Centralnu banku (CBCG), koja je u okvirima svojih nadležnosti sprovela sve neophodne aktivnosti koje su za cilj imale brže i efikasnije otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

„Na tragu kvalitetne i sadržajne saradnje koju imamo sa regulatorom, i tokom ovog posebno izazovnog perioda nastavili smo da ih informišemo o svim preduzetim aktivnostima i slijedimo zvanične preporuke“, rekao je Kamaraši.

On smatra da je crnogorski bankarski sistem stabilan i profitabilan, kao i da je tokom javnozdravstvene krize pokazao fleksibilnost i spremnost da se brzo prilagodi novonastalim okolnostima, čime je izbjegnut značajan pad ekonomskih aktivnosti.

„Zahvaljujući transparentnim i uspješnim makroprudencijalnim mjerama CBCG očuvana je njegova stabilnost, što je potvrđeno i u izvještajima Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i drugih relevantnih institucija. Osim toga, blagovremena i dobro profilisana intervencija CBCG tokom tog izazovnog perioda direktno je doprinijela snažnom oporavku crnogorske ekonomije u prošloj godini“, saopštio je Kamaraši.

On je podsjetio da je još jedan ozbiljan test za crnogorski banakrski sistem bio i AQR projekat koji je dodatno istakao stabilnost bankarskog sistema kroz zadovoljavajući kvalitet aktive banaka.

„Finalni rezultati AQR provjere CKB-a su izuzetni. Koeficijent solventnosti banke je neznatno korigovan sa 23,67 odsto na 23,11 odsto što je značajno više od zakonom predviđenog minimuma od deset odsto. Ostvareni rezultat svjedoči o izuzetnom kvalitetu upravljanja rizicima u kreditiranju i visokoj sposobnosti banke da pokrije rizike u svom portfoliju“, naveo je Kamaraši.

On smatra da bankarski sistem, kada je riječ o uticaju trenutne geopolitičke situacije, ne bi trebalo posmatrati izolovano od cjekokupne ekonomije.

„Svakako, jak bankarski sektor treba podržati ekonomiju, posebno dobre poslovne modele koji dugoročno mogu biti otporni na okolnosti koje su izazvane različitim krizama. Međutim, za uspješan odgovor ekonomije na krizu, poput javnozdravstvene ili trenutne izazvane ratom u Ukrajini, nužno je zajedničko djelovanje države, regulatora i banaka“, saopštio je Kamaraši.

On je dodao da bi u postojećim zahtjevnim vremenima posebnu pažnju trebalo usmjeriti na podršku razvojnim projektima, kojima neizvijesnost na globalnom političkom i ekonomskom planu nikako ne ide u prilog.

„Dakle, vjerujem da je obaveza svih učesnika na tržištu da blagovremeno prepoznaju rizike i pripreme strategiju koja može osigurati nužnu stabilnost u poslovanju i osnovu za dalji razvoj“, poručio je Kamaraši.

On je saopštio da poziciju CKB-a u okviru bankarskog sistema Crne Gore ne doživljava isključivo kroz činjenicu da je u pitanju najveća banka na tržištu.

„Misija CKB je da iniciramo projekte koji će zaista biti od koristi društvu i poslovnoj zajednici, kao i da promovišemo dobre poslovne prakse koje važe u našoj matičnoj OTP grupi. Kada to kažem, prije svega imam na umu stratešku opredijeljenost da konstantno podižemo kvalitet usluge i pružamo što je više moguće presonalizovanu uslugu“, rekao je Kamaraši.

On je kazao da je digitalizacija u tom zahtjevnom procesu najveći saveznik banke, tako da namjeravaju da do kraja iskoriste njene prednosti kako bi odgovorili na očekivanja savremenih i sve zahtjevnijih klijenata.

„Nastojaćemo da kroz različite vidove međusektorske saradnje dodatno predstavimo i promovišemo ta načela koja su u interesu klijenta, drugih banaka na tržištu, ali prije svega u interesu crnogorskog društva i ekonomije“, zaključio je Kamaraši.

