Cijene nafte porasle zbog zabrinutosti u vezi sa snabdijevanjem iz Rusije

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima dva odsto, uglavnom zbog zabrinutosti u vezi sa snabdijevanjem iz Rusije.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je 1,4 USD u odnosu na prethodno zatvaranje, na 82,38 USD. Barelom se na američkom tržištu trgovalo po 1,49 USD višoj cijeni, od 78,98 USD.

Cijene su na oba tržišta na putu rasta drugu sedmicu uzastopno, prenosi SEEbiz.

“Rusija bi mogla smanjiti proizvodnju nafte pet do sedam odsto početkom naredne godine, kao odgovor na ograničenje cijena”, citirala je u petak novinska agencija RIA potpredsjednika Vlade Aleksandra Novaka.

Edward Moya iz OANDA-e kazao je da su cijene sirove nafte porasle, jer se trgovci energentima fokusiraju na reakciju Moskve na ograničenje cijena ruske nafte, a ne toliko na hiljade otkazanih letova koji će poremetiti praznična putovanja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Više od 4,4 hiljade letova u SAD-u otkazano je tokom dva dana zbog zimske oluje, što se podudara s prazničnom sezonom putovanja za koju su neki predviđali da bi mogla biti najprometnija do sada.

U četvrtak su cijene nafte s obje strane Atlantika pale zbog ukidanja letova. Snježna oluja takođe bi mogla poremetiti planove vozača za putovanja tokom Božića i Nove godine, smanjujući potrošnju benzina.

No potražnja za loživim uljem mogla bi se povećati, jer se očekuje da će ekstremni vremenski uslovi uzrokovati nestanak struje.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) objavila je da je u četvrtak cijena barela korpe nafte njenih članica u odnosu na prethodni dan porasla 1,78 USD na 81,14 USD.

