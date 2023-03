Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak prema 75 USD budući da je spašavanje posrnule švajcarske banke Credit Suisse stišalo strahovanja da bi rizici u bankarskom sektoru mogli prigušiti ekonomski rast i potražnju za naftom.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je viša 79 centi i iznosila je 74,58 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,39 USD višoj cijeni, od 69,03 USD, prensi Hrportfolio.

Tržišta su prošle sedmice uzdrmala previranja u bankarskom sektoru koja su izazvali problemi u grupi američkih banaka srednje veličine i u švajcarskom Credite Suisse.

Raspoloženje se poboljšalo nakon što je UBS preuzeo Credit Suisse, a centralne banke u eurozoni, SAD-u, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, Japanu i Kanadi najavile da će pojačanim oslanjanjem na mehanizam razmjne valuta osigurati likvidnost u finansijskom sistemu.

Trgovci strahuju da bi kriza u bankarskom sektoru mogla prigušiti ekonomski rast, što bi značilo i slabiju potražnju za naftom.

Pažnja ulagača okreće se sjednici američke centralne banke koja će nakon njenog završetka objaviti odluku o kamatnim stopama.

Otkako su početkom mjeseca buknuli problemi u bankarskom sektoru, tržišta su snizila procjene o podizanju kamatnih stopa u SAD-u na četvrtinu procentnog boda. Do kraja februara očekivalo se da će ih Fed podići za pola procentnog boda.

U takvom je okruženju dolarov indeks ponovo pao, nakon što se u ponedjeljak nakratko spustio na najniži nivo u pet sedmica. Slabiji dolar može podstaći potražnju za naftom, jer jača kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

Trgovci će pomno pratiti i sastanak Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika, koji će početkom aprila ponovo razmotriti proizvodnu politiku.

Izvori u OPEC+ rekli su da pad cijena odražava zabrinutost za banke, a ne narušenu ravnotežu između ponude i potražnje.

OPEC je odvojeno objavio da je u ponedjeljak cijena barela korpe nafte njegovih članica potonula 3,34 USD na 70,11 USD.

