Cijene nafte pale prema 77 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima prema 77 USD, odražavajući strahovanja ulagača da bi se najavljeno postupno povećanje snabdijevanja pred kraj godine moglo poklopiti s anemičnom potražnjom u uslovima visokih troškova zaduživanja koji koče ekonomsku aktivnost.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 1,11 USD nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 77,25 USD.

U Njujorku se barelom danas trgovalo po 1,09 USD nižoj cijeni, od 73,13 USD, prenosi Hina.

Tržišta je na početku sedmice zabrinuo plan Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika o postupnom povećanju snabdijevanja pred kraj godine.

OPEC+ ograničava snabdijevanje od kraja 2022. godine, za ukupno 5,86 miliona barela dnevno, što odgovara oko 5,7 odsto globalne potražnje. U nedjelju su produžili za godinu, do kraja 2025, sporazum koji predviđa smanjivanje snabdijevanja za 3,66 miliona barela dnevno.

Preostala 2,2 miliona barela dnevno biće isključena s tržišta do kraja septembra, objavila je grupa, dodavši da je u planu njihov povratak u etapama do kraja septembra naredne godine.

Grupa će od oktobra postupno povećavati snabdijevanje, a visoke kamatne stope koče ekonomsku aktivnost u velikim privredama poput Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Evrope, što navodi na zaključak da potražnja možda neće biti snažna kao što proizvođači procjenjuju, objašnjavaju analitičari.

Tome valja dodati veće snabdijevanje iz nezavisnih proizvođača koji nijesu povezani s OPEC-om, poput SAD-a.

Potražnja za gorivom u SAD-u istovremeno se blago smanjila u prošloj sedmici, na samom pragu ljetne sezone putovanja, pokazali su podaci Ministarstva energetike objavljeni prošle sedmice. Ministarstvo će nove podatke u objaviti danas.

“Ključna će vjerovatno biti potražnja u narednim tromjesečjima”, rekao je Carsten Fritsch iz Commerzbanka.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak pojeftinio 63 centa na 81,3 USD.

