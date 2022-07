Cijene nafte pale ispod 106 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 106 USD budući da su u fokusu ponovo bili znaci slabljenja potražnje zbog nastojanja centralnih banaka da obuzdaju inflaciju višim troškovim zaduživanja.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokovima isporuke u septembru bila je niža 1,68 USD i iznosila je 105,67 USD. Na američkom tržištu barelom s rokovima isporuke u avgustu trgovalo se po 1,82 USD nižoj cijeni, od 102,40 USD, prenosi SEEbiz.

Više se trgovalo barelima s rokovima isporuke u septembru, čija je cijena pala 1,79 USD na 98,94 dolara.

U utorak su cijene nafte snažno oscilirale, budući da je među ulagačima čas prevladavao strah od smanjenog snabdijevanja iz Rusije, a čas zabrinutost za potražnju jer centralne banke signaliziraju da će inflaciju krotiti višim troškovima zaduživanja, što bi zaustavilo ekonomsku aktivnost.

Ulagači tako strahuju da će američka centralna banka biti agresivnija u podizanju kamatnih stopa budući da je inflacija u junu dostigla 9,1 odsto. Evropska centralna banka trebalo bi da ih podigne četvrtinu procentnog boda, s obzirom na inflaciju u eurozoni od 8,6 odsto.

U srijedu je prevladala zabrinutost za potražnju, dodatno potpirena rastom zaliha sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici, od 1,9 miliona barela.

Libija je u međuvremenu otvorila luku Es Sider za izvoz nafte, prema saopštenju Ministarstva za naftu, objavljenom u srijedu.

U odvojenom je izvještaju Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila je da je barel korpe nafte njenih članica u utorak koštao 110,27 USD, što znači da je poskupio 1,51 USD u odnosu na prethodni radni dan.

