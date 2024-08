Cijene nafte ispod 80 USD

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima pritisnute zabrinutostima u vezi slabe potražnje iz Kine, najveće svjetske uvoznice.

Cijena barela na londonskom tržištu je pala 63 centa na 79,05 USD, a na američkom 73 centa na 75,92 USD, prenosi Hrportfolio.

Cijene su na oba tržišta u petak potonule gotovo dva odsto, jer su ulagači ublažili očekivanja rasta potražnje u Kini.

Podaci objavljeni u četvrtak takođe su pokazali da je u julu kineska ekonomija izgubila zamah, s padom cijena novih kuća najbržim tempom u posljednjih devet godina, uz usporavanje industrijske proizvodnje i rast nezaposlenosti. To izaziva zabrinutost trgovaca zbog pada kineske potražnje.

Rafinerije u Kini su prošlog mjeseca naglo smanjile stope prerade sirove nafte usljed niske potražnje za gorivima.

Stalna zabrinutost zbog usporene kineske potražnje dovela je do rasprodaja, rekao je Hiroyuki Kikukawa iz NS Tradinga, dodajući da je bliži kraj vrhunca sezone vožnje u SAD, kao još jedan faktor koji pritišće cijene nafte.

On je kazao i da rizici u snabdijevanju zbog napetosti na Bliskom istoku i eskalacije rusko-ukrajinskog rata spriječavaju još veći pad cijena nafte.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS