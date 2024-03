Cijene nafte blizu 83 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak blizu 83 USD budući da je izvještaj o američkom tržištu rada podstakao nagađanja o usporavanju ekonomije i poboljšanim izgledima za sniženje kamatnih stopa na početku ljeta.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je gotovo nepromijenjena u odnosu na četvrtak i iznosila je 82,85 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 78,79 USD, prenosi SEEbiz.

Na kraju sedmice trgovci su se fokusirali na izvještaj o američkom tržištu rada u februaru.

Stopa nezaposlenosti blago je porasla, a rast plata usporio, signalizirajući da ekonomija možda usporava.

Brojke navode na zaključak da je potražnja za radom popustila, što podupire tumačenja o usporavanju privredne aktivnosti i povećava šanse za snižavanje kamatnih stopa u junu, podsjeća Giovanni Staunovo iz UBS-a.

U četvrtak je predsjednik Feda, Jerome Powell, rekao da bi uskoro mogli “s dovoljno pouzdanja” zaključiti da inflacija slabi tempom koji opravdava sniženje kamatnih stopa.

