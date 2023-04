Budvanska rivijera ostvaruje izvanredan rezultat u predsezoni

Budva, (MINA-BUSINESS) – Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera u predsezoni ostvaruje odlične rezultate, saopštili su iz kompanije i dodali da se danas otvara i turističko naselje Slovenska plaža.

“U aprilu se bilježi rast poslovnog rezultata 65 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a maj je već sada, prema najavljenim rezervacijama, bolji 120 odsto u odnosu na prošlu godinu. Ovakav trend rasta nastaviće se i u periodu glavne turističke sezone koja je pred nama”, navodi se u saopštenju kompanije.

Danas vrata otvara turističko naselje Slovenska plaža koje će biti domaćin državnog prvenstva ugostiteljskih radnika Crne Gore, koje tradiicionalno organizuje Udruženje šefova kuhinja Crne Gore.

„Udruženje organizuje takmičenja u različitim kulinarskim disciplinama, sa ciljem da se afirmišu ugostiteljska zanimanja, razmjene stručna znanja i iskustva, kao i predstave nove tendencije i moderne tehnike rada u gastronomiji“, dodaje se u saopštenju.

Takmičenje ima internacionalni karakter koji obezbjeđuju učesnici iz različitih zemalja svijeta.

Turističko naselje Slovenska plaža biće i domaćin smještaja karnevalskih grupa iz cijelog svijeta koje učestvuju na jubilarnom 20. Međunarodnom budvanskaom karnevalu, koji počinje sjutra.

Do sada najveći budvanski karneval, okupiće preko tri hiljade učesnika iz deset zemalja svijeta.

Nakon karnevala, od 4. do 9. maja, Slovenska plaža će ugostiti više od tri hiljade studenata, učesnika Medicinijade.

„Najveći studentski događaj koji okuplja studente biomedicinskih fakulteta sa cijelog Balkana ove godine održava se po 55. put. Cilj projekta je suočavanje sa izazovima u oblasti zdravstvene struke, koji bi doprinijeli stručnom usavršavanju učesnika. Pored okupljanja i saradnje, takmičarski dio događaja podstiče i razvija zdrav stil života”, zaključuje se u saopštenju.

