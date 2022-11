Budva metropola crnogorskog turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dugoročno i strateški usmjereno ulaganje u Budvu, gradsku infrastrukturu i turističku ponudu, doprinijeli su njenoj prepoznatljivosti kao metropole crnogorskog turizma, saopštio je predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović.

On je u čestitki povodom Dana Opštine Budva kazao da je uvjeren da će se trend održivog razvoja nastaviti i da će Budva epitet prestižne turističke destinacije očuvati u vremenu sve veće konkurencije i rastuće ponude.

„Učvršćivanje stabilnosti i obnova funkcionalnosti državnih institucija, kao i kontinuirano unapređenje poslovnog ambijenta, put su za sticanje povjerenja straških partnera, uz čiju pomoć ćemo lakše i brže realizovati razvojne ambicije Budve i naše države“, naveo je Đukanović.

On je, kako je saopšteno iz Službe za inofrmisanje predsjednika, čestitku uputio predsjedniku Opštine Milu Božoviću, predsjedniku Skupštine Opštine Nikoli Jovanoviću, odbornicima i svim građanima Budve, uz najbolje želje za dalji uspješan rad.

“Nesebična žrtva građana Budve za antifašističku ideju i oslobođenje grada i države, predstavlja kontinuitet privrženosti žitelja ovog kraja crnogorskoj slobodarskoj ideji, kao i temelj kasnijoj obnovi nezavisnosti Crne Gore i uspjesima ostvarenim nakon toga, članstvu u NATO-u i napretku u pregovorima o članstvu u Evropsku uniju (EU)“, zaključio je Đukanović.

