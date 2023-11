Brzina i superiornost u kvalitetu predvode u uzbudljivoj trci tehnološkog progresa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Oni koji imaju aktiviran VoLTE servis i pametni telefon koji podržava tu tehnologiju, pokazuju veći stepen zadovoljstva kvalitetom zvuka i brzinom uspostave veze u odnosu na korisnike koji ga ne koriste, saopšteno je iz kompanije One.

“Kada razgovaramo u One Olimpijskoj mreži koristeći VoLTE, sve ide brže i gotovo trenutno. Brzo uspostavljeni pozivi, uz superioran kvalitet zvuka, daju i mogućnost istovremenog surfovanja netom”, navodi se u saopštenju.

Znajući prednosti, mnogi korisnici ovog operatora izabrali su novu tehnologiju i već nakon kratkog perioda iskazuju neskriveno zadovoljstvo ovom uslugom.

“Rezultati dobijeni opipavanjem pulsa korisnika, pokazuju da oni koji imaju aktiviran VoLTE servis i pametni telefon koji podržava ovu tehnologiju, pokazuju veći stepen zadovoljstva kvalitetom zvuka i brzinom uspostave veze, u odnosu na korisnike koji ne koriste navedeni servis”, navdi se u saopštenju.

Sve to za One predstavlja snažan podsticaj da i dalje jača VoLTE bazu, svakim danom osvajajući budućnost.

Komercijalni direktor operacija u kompaniji One, Drago Kažić, rekao je da broj VoLTE korisnika u toj mreži raste iz dana u dan.

“Ovakav odgovor zaista nedvosmisleno ukazuje na veći stepen zadovoljstva kvalitetom zvuka, brzinom uspostave poziva kao i mogućnosti istovremenog korištenja interneta u toku razgovora putem bržih i modernijih 4G i 5G mreža. To znači da idemo ka konačnom gašenju prevaziđene 3G tehnologije, pokazujući svoje liderstvo u osvajanju novih, koje olakšavaju svakodnevnicu naših korisnika, ali i pozicioniraju Crnu Goru visoko na mapi tehnološki razvijenih zemalja”, istakao je Kažić.

Koliko je kompanija One posvećena ovom cilju najbolje svjedoči činjenica da su jedina telekomunikaciona kompanija u Crnoj Gori u čijem portfoliju su svi pametni telefoni prilagođeni VoLTE tehnologiji.

Menadžer Sektora za upravljanje lancem vrijednosti uređaja, Miraš Šljivančanin, kazao je da je kompanija One lider kada je u pitanju portfolio VoLTE pametnih telefona.

“Ono što nas čini predvodnicima je činjenica da su samo u našoj ponudi svi uređaji prilagođeni ovoj tehnologiji, što čini VoLTE iskustvo najdostupnijim u One mreži. Pored toga, One ima i najveći izbor 5G telefona koji našim korisnicima donose neprevaziđene brzine i vrhunske performanse. Sve to nas, uz rekordni broj baznih stanica na 3,6 hiljada megaherca (MHz), čini neprikosnovenim liderom i u 5G areni”, poručio je Šljivančanin.

U kompaniji One ističu da se korišćenje VoLTE tehnologije u njihovoj mreži dodatno ne naplaćuje, ali i to da pozivi preko ovog servisa neće uticati na potrošnju interneta koji korisnici imaju u okviru svojih paketa i tarifnih dodataka, dok će istovremeno štedjeti snagu baterije na njihovom telefonu.

“Pozivamo vas da u ovoj uzbudljivoj trci tehnološkog napretka pridružite kvalitetu, kreativnosti i brzini, da trčite ovu trku sa nama jer je One – Olimpijska mreža Crne Gore,” poručuju iz kompanije One.

