Brčvak: Women on Boards će osnažiti razvoj ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Biznismen i humanista, Hajriz Brčvak podržao je program Women on Boards, koji će omogućiti razvoj znanja i vještina ženama koje će biti spremne da se jače uključe u pozicije razvoja i ekonomskog odlučivanja u državnim i privatnim kompanijama.

“Želim da naša Crna Gora bude prosperitetna, društveno-odgovorna i zemlja jednakih šansi za sve, bez obzira na razlike. Zato snažno podržavam program Women on Boards”, rekao je Brčvak.

On smatra da se veličina čovjeka ogleda u njegovoj želji i čežnji da pomogne drugima, a posebno svojoj zajednici pa ga izuzetno raduje što je Investiciono-razvojni fond (IRF) pokrenuo program Women on Boards, koji će pomoći daljem razvoju crnogorske ekonomije i društva u cjelini.

Brčvak je, izražavajući snažnu podršku Women on Boards programu razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja u Crnoj Gori koji je pokrenuo IRF u partnerstvu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, pozvao sve koji mogu da utiču da se usvoje izmjene Zakona o privrednim društvima, koje podrazumijevaju rodnu uravnoteženost u organima upravljanja velikih crnogorskih privrednih društava.

“Majka, kćerka, sestra, supruga – su neke od ženskih bića, koje nam je Stvoritelj ostavio u amanet, i dao nam ih kao podršku, posebno u teškim trenucima. Danas je njihova uloga još značajnija, a iskustvo me naučilo da su žene lojalne, nepokolebljive pred ciljevima, i pragmatične u pravljenju kompromisa”, zaključio je Brčvak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS