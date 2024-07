Blokada tunela Sozina najavljena za deset sati

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mještani Crmnice blokiraće u deset sati tunel Sozina, jer traže da budu oslobađani plaćanja putarine.

Oni traže da poslanici usvoje dopunu Zakona o putevima, kojom se predviđa besplatan prolazak kroz tunel za stanovnike barske opštine koji žive sjeverno od rampe, prenosi portal RTCG.

Mještani su najavili policiji da će potpuna blokada puteva trajati od 20 minuta do pola sata, nakon čega će blokirati samo put kroz tunel.

“Mještani planiraju kompletnu blokadu svih puteva na tom području od najduže pola sata, a potom će se povući ka tunelu i blokirati prolaz kroz Sozinu”, rekli u predstavnici policije Radio Baru i portalu Info Bar.

Oni su obavijestili građane da u tom terminu ne planiraju putovanje ili da, u slučaju da ga ne mogu odgoditi, koriste put preko Sutormana.

Iz Uprave policije je saopšteno da će, u skladu zakonom, snimati okupljanje koje je najavljeno od deset do 12 sati.

Oni su naveli i da će saobraćaj biti preusmjeren na regionalni put Virpazar – Sutorman – Bar i magistralni put Virpazar – Paštrovačka gora – Petrovac.

