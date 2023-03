Blagi rast indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – U vrlo nervoznoj trgovini na Wall Streetu u četvrtak su berzanski indeksi porasli jer su investitore smirila uvjeravanja američke ministarke finansija Janet Yellen da će se preduzeti mjere za očuvanje sigurnosti bankarskih depozita.

Dow Jones indeks porastao je u četvrtak 0,23 odsto na 32.105 bodova, S&P 500 za 0,3 odsto na 3.948 bodova, a Nasdaq indeks 1,01 odsto na 11.787 bodova, prenosi Hrportfolio.

Sva tri američka berzanska indeksa u posljednjem satu trgovanja promijenila su smjer i završila u pozitivnom području, nakon izjava Yellen u Kongresu.

Ministarka je na saslušanju u parlamentu izjavila da su regulatori spremni preduzeti dalje akcije kako bi stabilizovali američke banke. Tako je donekle umirila investitore nakon propasti dvije regionalne banke u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Ipak, povećanje kamatnih stopa koje sprovode centralne banke u zapadnom svijetu kako bi suzbile galopirajuću inflaciju opteretilo je bankarski sektor, što se najbolje vidjelo s propašću Silicon Valley i Signature banke. Investitori su stoga i dalje zabrinuti u vezi situacije u američkim regionalnim bankama.

S&P 500 indeks bankarskog sektora pao je u četvrtak 1,2 odsto, na najniži nivo od novembra 2020. te je sada više od 40 odsto niži u odnosu na rekordni nivo u veljači prošle godine.

Od 11 najvažnijih sektora S&P 500, samo su komunikacioni i tehnološki završili trgovanje u plusu.

Na evropskim berzama u četvrtak je većina najvažnijih indeksa pala, nakon što je britanska centralna banka podigla kamatne stope 0,25 procentnih bodova.

Londonski FTSE indeks skliznuo je 0,89 odsto na 7.499 bodova, a frankfurtski DAX 0,04 odsto na 15.210 bodova. Pariski CAC ojačao je 0,11 odsto na 7.139 bodova.

