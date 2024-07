Berzanski indeksi zaključili uspješnu sedmicu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Njujorški berzanski indeksi u petak su zaključili još jednu uspješnu sedmicu.

Posljednjeg dana trgovanja rastu je doprinio i slabiji izvještaj Ministarstva rada o zapošljavanju i stopi nezaposlenosti u junu koje obećava niže kamatne stope. Berze su zatvorene u četvrtak zbog Dana nezavisnosti, a trgovanje je završilo rano u srijedu.

Širi indeks Standard & Poor’s 500 napredovao je u odnosu na petak prošlu sedmicu 106,71 bod ili dva odsto na 5.567,19 bodova, industrijski indeks Dow Jones 257,01 bod ili 0,7 odsto na 39.375,87 bodova, tehnološki indeks Nasdaq Composite 620,16 bodova ili 3,5 odsto na 18.352,76 bodova.

Indeksi su napredovali u ponedjeljak, a Nasdaq je dosegao novi rekord dok su tehnološki divovi skočili. Napredovala je 0,83 odsto. Dow Jones ojačao je 0,13 odsto, a S&P 500 0,27 odsto, prenosi SEEbiz.

Rekordi su nastavljeni nakon rasta berzanskih indeksa u utorak, pri čemu je Dow Jones ojačao 0,41 odsto, S&P 500 0,62 odsto, a Nasdaq 0,3 odsto.

Podnevno trgovanje završilo je mješovito nakon što je predsjednik Federalnih rezervi Jerome Powell nagovijestio smanjenje stope u govoru u Portugalu.

Samo je Dow Jones pao 0,06 odsto, dok su S&P 500 i Nasdaq postavili nove rekorde. Širi indeks porastao je 0,51 odsto, a tehnološki 0,88 odsto.

Trgovinski deficit Sjedinjenih Američkih Država (SAD) povećao se u maju 0,8 odsto na 75,1 milijardu USD u odnosu na april, izvijestilo je u američko ministarstvo trgovine. Podatke za april revidirala je malo prema dolje, odnosno sa 74,6 na 74,5 milijardi USD deficita. Isto ministarstvo takođe je izvijestilo da su američke fabrike u maju primile 0,5 odsto manje narudžbi nego u aprilu.

Nakon slavlja u četvrtak, u petak su indeksi ponovo porasli. Američki poslodavci otvorili su 206 hiljada radnih mjesta više nego što su ukinuli u junu, što je neznatno manje nego u maju. Stopa nezaposlenosti blago je porasla, sa četiri odsto u maju na 4,1 odsto, pokazuju podaci koje je u petak objavilo američko ministarstvo rada.

Hlađenje tržišta rada znači da bi centralna banka mogla početi smanjivati kamatne stope, a analitičari očekuju prvi takav potez u septembru.

Indeks S&P 500 u petak je napredovao 30,17 bodova ili 0,5 odsto, Dow Jones 67,87 bodova ili 0,2 odsto, a Nasdaq za 164,46 bodova ili 0,9 odsto.

Indeks S&P 500 ove je godine napredovao za 797,36 bodova ili 16,7 odsto, Dow Jones za 1686,33 boda ili 4,5 odsto, a Nasdaq za 3341,41 bod ili 22,3 odsto.

