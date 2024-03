Bankarski sistem zdrav i stabilan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast kapitala banaka na kraju februara od 20 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, uz ostale pozitivne trendove ključnih bilansnih pozicija, potvrđuje zdravlje i stabilnost bankarskog sektora, saopštila je guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović.

Ona je na sastanku sa sa timom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koga je predvodio direktor za finansijske institucije banke Francis Malige, ocijenila da je bankarski sektor stabilan, visoko likvidan i dobro kapitalizovan.

U cilju nastavka pozitivnih trendova, CBCG fokusira svoje aktivnosti na praćenje primjene bankarske regulative i njeno dalje usaglašavanje sa relevantnim EU direktivama.

Radović je rekla da je za CBCG saradnja sa EBRD-om posebno značajna sa aspekta unapređenja pristupa izvorima finansiranja, naročito za ranjive kategorije. Ovom cilju će značajno doprinijeti predstojeće potpisivanje Memoranduma o saradnji između CBCG i EBRD-a na planu realizacije WE Finance Code projekta.

„Riječ je o globalnoj inicijativi kroz koju se pružaoci finansijskih usluga, regulatori, razvojne banke i drugi akteri u finansijskom ekosistemu obavezuju da zajedno rade na povećanju finansiranja mikro, malih i srednjih preduzeća kojima upravljaju žene“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je bilo riječi i o potrebi sprovođenja reformi i realizacije investicija na planu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Malige je naveo spremnost EBRD-a da podrži Crnu Goru na tom putu u skladu sa strateškim prioritetima te institucije.

„Dogovorena je intenzivnija saradnja na polju daljeg unapređenja regulative za pružaoce finansijskih usluga, kao i na planu jačanja uloge CBCG u procesu zelene tranzicije i implementacije ESG standarda u finansijski sistem“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je bilo riječi i o konkretnim inicijativama čijom bi se realizacijom otključale nove mogućnosti za održivo finansiranje i zeleniju, otporniju budućnost.

Sastanku su, ispred EBRD-a, prisustvovali i direktorica za finansijske institucije na Zapadnom Balkanu i Istočnoj Evropi Aleksandra Vukosavljević, šef Sektora za finansijske institucije za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju i Srbiju Miloš Kosić, šef EBRD Kancelarije u Crnoj Gori Remon Zakaria i bankarka u EBRD Kancelariji u Crnoj Gori Selma Demirović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS