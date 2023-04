Apel poslanicima da podrže Inicijativu Zajednice opština

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zajednica opština apelovala je na poslanike da podrže njihovu Inicijativu za izmjene Zakona o reprogramu poreskog potraživanja, koje su u opštem interesu i time olakšaju, kako su rekli, inače težak položaj lokalnih samouprava i poreskih dužnika.

Iz Zajednice opština su rekli da je cilj Inicijative, koju su 17. marta podnijeli Skupštini, stvaranje uslova za jednostavniju i efikasniju naplatu poreskih i neporeskih potraživanja države prema opštinama, a i opština prema svojim poreskim dužnicima, što u krajnjem doprinosi stvaranju povoljnijeg ambijenta za obavljanje funkcija opština i olakšava položaj građana.

„Naime, ovaj zakon je do sada omogućavao reprogram poreskih i neporeskih dugova samo državnom poreskom organu. Opštinama je, bez jasnih razloga, izričito onemogućena njegova primjena“, navodi se u saopštenju.

Inicijativa je, kako su ocijenili, u potpunosti usmjerena ka ostvarivanju javnog interesa. Ukoliko je Skupština podrži, opštine bi mogle svojim poreskim dužnicima omogućiti plaćanje zaostalih poreskih dugova na rate. Istovremeno bi se regulisao reprogram poreskih dugova opštine prema državi a čak ni ovo pitanje do sada nije bilo regulisano ovim zakonom.

„Iz ovog proizilazi da je važeći Zakon o reprogramu poreskog potraživanja, bez ikakvog logičnog razloga, diskriminatoran kako prema opštinama kao poreskim dužnicima države, tako i prema građanima i pravnim licima kao poreskim dužnicima opštine“, smatraju u Zajednici opština.

Fiskalni sistemi države i opštine su, kako se dodaje, potpuno nezavisni jedan od drugog pa je ovom Inicijativom predložen poseban rok javnog poziva za reprogram zaostalih lokalnih poreskih i neporeskih dugova u skladu sa lokalnim potrebama.

„Značajno je naglasiti da su Inicijativu jednoglasno podržali svi predsjednici opština na sjednici Upravnog odbora Zajednice opština koja je održana 16. marta. Sama ta činjenica govori o njenom značaju za sve opštine“, zaključuje se u saopštenju.

