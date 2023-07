Andrić: Barska opozicija lažno zabrinuta za kupovinu feribota

Bar, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici barske opozicije, uprkos njihovoj lažnoj zabrinutosti, nijesu se udostojili da prisustvuju sjednici Skupštine opštine Bar na temu rasprave u vezi sa nabavkom feribota, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Šef Kluba odbornika DPS Bar, Asim Andrić, kazao je da je to dokaz koji govori o tome koliko im je stalo do ovoga, ali i do svih drugih pitanja koja se tiču građana Bara.

“Njihovo današnje odsustvo je dokaz „zahvalnosti“ građanima Bara koji su ih birali kao njihove predstavnike u lokalnom parlamentu”, naveo je Andrić u saopštenju.

On je kazao da su predstavnici DPS-a bili prisutni danas i prisustvovaće i nastavku sjednice, kako bi iskazali svoj stav i izrazili zabrinutost o kupovini broda.

“Stoga, dobronamjerni apel predstavnicima opozicije da prisustvuju sjednicama SO Bar, naročito kada su na dnevnom redu ovako važne teme, kako bismo zajednički donijeli zaključke i time zaštitili opšti interes”, zaključio je Andrić.

