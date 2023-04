Akciji Stop inflaciji pridružilo se još 14 apoteka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akciji Stop inflaciji, priključilo se još 14 apoteka, u kojima će građani do 30. juna moći da kupe određene ljekove, suplemente i hranu za bebe po povoljnijim cijenama.

Uz prvobitnih 206 apoteka, akciji su se priključile apoteke Maxima, Vita i Vita plus, Vigor, Iva pharm, Farmedika i Stari grad.

„U dogovoru sa predstavnicima ZUA Montefarm i lancima privatnih apoteka, Ministarstvo zdravlja se priključilo akciji Stop inflaciji, koju je pokrenulo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo zdravlja poziva i ostale apoteke da se priključe akciji i na taj način pokažu društvenu odgovornost i daju svoj doprinos smanjenju inflacije i poboljšanju životnog standarda građana.

