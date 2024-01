Air Montenegro nudi povoljnije cijene karata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro, u nastojanju da pruži dodatne povoljnosti i fleksibilnost, putnicima nudi povoljnije cijene karata za rane rezervacije do popularnih destinacija, za period putovanja od 1. aprila do 26. oktobra.

“Kupovinom karata od 9. januara do 9. februara putnici ostvaruju benefite poput povoljnije cijene karata i veće dostupnosti željenih datuma putovanja”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su ohrabrili putnike da na vrijeme planiraju svoja putovanja sa Air Montenegrom tokom proljeća i ljeta i povratnu kartu do Pariza kupe već od 159 EUR, a do Minhena po cijeni od 149 EUR.

“Povratna karta do Bakua je dostupna već od 199 EUR, a do Rima od 109 EUR. Povoljne cijene za rane rezervacije važe i za sve ostale destinacije Air Montenegra”, navodi se u saopštenju.

Nacionalni avio-prevoznik će tokom ljeta letjeti ka 17 destinacija: Baku, Beograd, Bratislava, Brno, Cirih, Frankfurt, Istanbul, Izmir, Kopenhagen, Lion, Ljubljana, Minhen, Nant, Ostrava, Pariz, Prag i Rim.

“U cijenu karte su uključene sve takse, ručni prtljag od osam kilograma i predati prtljag do 23 kilograma, a sve informacije o destinacijma, datumima letova i cijenama avio-karata dostupne su na sajtu www.airmontenegro.com”, rekli su iz Air Montenegra.

Zbog povećanog interesovanja tokom ljetnje sezone ranijih godina, kakvo očekuju i u ovoj godini, Air Montenegro je pozvao putnike da putovanja planiraju unaprijed i uživaju u povoljnostima koje Air Montenegro nudi.

“Promotivne cijene ne važe za period putovanja od 26. aprila do 7. maja i od 10. do 15. jula. Broj karata po promotivnim cijenama je ograničen”, zaključuje se u saopštenju.

