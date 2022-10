Air Montenegro bi bio u plusu da su cijene goriva ostale iste

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Air Montenegro bila bi u plusu 2,5 miliona EUR u periodu od januara do septembra da je cijena goriva ostala na nivou kao prošlog juna, saopštio je član Predsjedništva Pokreta Evropa sad, Filip Radulović.

„Dokaz da kada se Odbor direktora i izvršni direktor biraju meritokratskim osnovama, naša državna preduzeća mogu biti uspješna“, naveo je Radulović na svom Twitter nalogu.

On je kazao da je Montenegro Airlines poslovanje 2019. godine, uz povoljne cijene goriva, završio sa gubitkom od 7,96 miliona, dok je 2018. godine minus iznosio 1,97 miliona, 2017. godine 4,61 milion, a 2016. godine 11,47 miliona.

