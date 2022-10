Aerodromi prilagođeni osobama sa oštećenim vidom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore (ACG) su, uoči obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa 15. oktobra, predstavili infrastrukturu koja omogućava samostalno kretanje i funkcionisanje osoba sa oštećenim vidom.

Kako je saopšteno iz ACG-a, izvršni direktor te kompanije, Vladan Drašković je na podgoričkom aerodromu predstavio rezultate projekta “Inovativne usluge transporta za osobe potpuno i djelimično oštećenog vida – DANOVA” koji se finansira iz sredstava Evropske unije.

Izvršni direktor Saveza slijepih, Goran Macanović je čestitao ACG-u dodajući da je osobama sa potpuno i djelimično oštećenim vidom sada zadovoljstvo da budu njihovi korisnici.

“Aerodromi Crne Gore sada su možda i najpristupačnija institucija za osobe sa oštećenim vidom“, kazao je Macanović.

On je naveo da će svakog turistu sa oštećenim vidom na ACG-u dočekati taktilne trake koje vode do pasoške kontrole i dodao da će imati prioritet prilikom prelaska granice.

„Nadam se da će ACG biti primjer institucijama sistema i preduzećima koja pružaju usluge široj javnosti, kako treba da unaprijede svoje usluge“, naveo je Macanović.

Predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj, Veselin Joketić rekao je da je oduševljen ljubaznošću i diskretnošću osoblja ACG-a, kao i stazama vodiljama, taktilnim pismom i orijentacionom mapom.

Rukovoditeljka projekta u ime ACG, Nina Planinić kazala je da je na aerodromu Podgorica instalirana taktilna staza vodilja i orijentacioni plan na Brajevom pismu, oznake u obliku broja na izlazima većih dimenzija.

Na podgoričkom aerodromu instaliran je i video zid u terminalnoj zgradi, radi bolje pristupačnosti i pregleda svih važnih informacija poput reda letjenja.

Kako je saopšteno, na aerodromima u Podgorici i Tivtu instalirani su lokalni mikrofoni na pultovima informacija, šalterima za registraciju putnika i prtljaga i šalterima za pasošku kontrolu, koji olakšavaju komunikaciju sa osobljem.

Na oba aerodroma instalirane su kontrasne trake u toaletima za osobe sa invaliditetom (OSI), kao i oznake na Brajevom pismu na šalterima informacija, šalterima za registraciju putnika i prtljaga i za pasošku kontrolu, kao i na vratima toaleta za OSI.

Kako se navodi, instalirana je i prilagođena zvanična stranica ACG za osobe potpuno i djelimično oštećenog vida.

“ACG nastaviće da budu primjer pozitivne prakse u svim sferama, a posebno u kontekstu jednakog tretmana, poštovanja ličnosti i dostojanstva osoba sa invaliditetom”, poručila je Planinić.

Ona je podsjetila da je ranije dio zaposlenih ACG, koji su u direktnom kontaktu sa putnicima, uspješno završio i praktičnu obuku u cilju poboljšanja usluga zemaljskog opsluživanja putnika potpuno i djelimično oštećenog vida.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS