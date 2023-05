Abazović: Spektakularni ekonomski rezultati prije početka glavne turističke sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je postigla spektakularne ekonomske rezultate i to prije početka glavne turističke sezone, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je na Twitteru napisao da je prihodovano 225 miliona EUR više nego prošle godine i dodao da će predložiti rebalans budžeta zbog pozitivnih stvari.

“Nijesmo se plašili hrabrih odluka i zato su svi parametri rekordni. Borba protiv korupcije, razbijanje monopola i veća disciplina uslovili su ovakve rezultate”, napisao je Abazović.

On se zahvalio ministru finansija Aleksandru Damjanoviću i svim članovima 43. Vlade, kao i zaposelnima u javnoj administraciji na predanom radu.

