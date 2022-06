Abazović i Rama predstavili projekat mosta na Bojani

Podgorica, Ohrid, (MINA-BUSINESS) – Premijeri Crne Gore i Albanije, Dritan Abazović i Edi Rama, predstavili su danas zajednički infrastrukturni projekat izgradnje mosta preko Bojane, koji će spajati Ulcinj sa Velipojem.

Iz Abazovićevog Kabineta je saopšteno da je prezentacija uslijedila tokom bilateralnog susreta na marginama Inicijative Samita Otvoreni Balkan u Ohridu.

Abazović je kazao da je veoma srećan zbog tog projekta i da je to nešto o čemu su razgovarali u Tirani prošlog ljeta.

„Sada smo vrlo blizu početku realizacije ove ideje. Crna Gora je ovogodišnjim budžetom predvijedjela dio novca samo za izgradnju ovog mosta. Vjerujem da ćemo početkom septembra moći da potpišemo Memorandum o saradnji kojim bi se precizirale obaveze i jedne i druge strane“, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, taj projekat, odnosno most, nije važan samo zbog toga što bi se njime smanjila dužina puta koji spaja dva grada i dvije države, već i zbog toga što to područje ima potencijal da bude vrlo atraktivno turističko mjesto, čemu bi sigurno doprinijela izgradnja mosta.

„Svi se nadamo i vjerujemo da bismo ovim unaprijedili i razvijali nabolje naše države“, poručio je Abazović.

Razgovori o projektu započeti su tokom prve posjete Abazovića, tada potpredsjednika 42. Vlade, kada je najavljen rad na izradi projekta međunarodnog mosta preko rijeke Bojane.

Rama je poručio da se mora uspostaviti dogovor i međusobno razumijevanje koliki je ukupni budžet za tu investiciju.

„Mi smo za, i projekat je fantastičan. Most bi omogućio i mnogo bolju komunikaciju dvije države“, smatra Rama.

Iz Kabineta Abazovića je saopšteno da je u ovogodišnjem budžetu odvojeno oko 3,5 miliona EUR za izgradnju tog infrastrukturnog projekta koji će povezati dvije države.

„Oko 34 kilometra nedovoljno iskorišćenih pješčanih plaža na tom području dvije države ima potražnju od oko 500 hiljada turista na godišnjem nivou. Istaknuto je da je trenutna udaljenost između Ulcinja i Velipoje oko 73 kilometra, a da bi sa izgradnjom mosta ona bila svedena na oko jedan kilometar“, zaključuje se u saopštenju.

