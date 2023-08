Abazović: Državi za 100 dana dva miliona EUR profita od trajektne linije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, za prvih 100 dana upravljanja trajektnom linijom Kamenari – Lepetani, prihodovala preko tri miliona EUR, od čega je oko dva miliona čisti profit, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je kazao da prihodi trajekta zaključno sa 15. avgustom iznose 3,22 miliona EUR.

Abazović je na Tviteru /Twitter/ naveo da su rashodi za prethodna tri i po mjeseca, od kada je počela naplata, iznosili oko 900 hiljada EUR, a odnose se pretežno na gorivo, zarade zaposlenih, amortizaciju, zakupe, adaptaciju obale.

„To znači da je država za svega 100 dana (naplata je počela 5. maja) dobila preko dva miliona EUR čistog profita, što je deset puta više nego što je do sada dobijala na godišnjem nivou dok je linijom upravljala privatna kompanija“, rekao je Abazović.

On je zahvalio ministarki ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ani Novaković Đurović, svim kolegama iz Vlade, direktoru Javnog preduzeća Morsko Dobro Mladenu Mikelju, predsjedniku Upravnog odbora Blažu Rađenoviću, kao i zaposlenima na izvanrednom poslovnom poduhvatu koji je za ponos.

„Ruka pravde ne staje, radimo iskjučivo u interesu svih građana Crne Gore! Idemo dalje, na pravom smo putu“, poručio je Abazović.

