Zbog nasilničkog ponašanja krivično će odgovarati četiri maloljetnika

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv četiri učenika podgoričke Osnovne škole (OŠ) „Savo Pejanović“, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje.

Iz policije su kazali da su 3. marta obaviješteni da je tog dana, oko 12 sati, u dvorištu OŠ „21 maj“ više osoba fizički napalo učenika te škole, stranog državljanina, pri čemu su mu nanijeli lake tjelesne povrede.

„Policija je dan kasnije identifikovala četiri maloljetnika, učenike OŠ „Savo Pejanović“, nakon čega su od njih prikupljena obavještenja na navedene okolnosti, o čemu je obaviješten državni tužilac za maloljetnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je protiv tih maloljetnika, po nalogu tužioca, podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje.

