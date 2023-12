Usvojen budžet za narednu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je usvojila Zakon o budžetu za narednu godinu.

Za budžet je glasalo 46 poslanika, uzdržan je bio jedan poslanik, dok se protiv izjasnilo njih 18.

Budžet je projektovan na oko 3,4 milijarde EUR.

Podrazumijeva, između ostalog, povećanje minimalnih penzija na 450 EUR od 1. januara i nastavak gradnje druge dionice autoputa.

Budžet karakterišu kontinuirani pozitivni ekonomski trendovi, sa ostvarenjem stope realnog ekonomskog rasta od 3,8 odsto u narednoj godini.

Budžetom za narednu godinu sprovedena je racionalizacija svih rashoda koji nijesu u funkciji stvaranja nove vrijednosti.

Nivo javnog duga će biti na nivou od oko 60 odsto i pored potrebe vraćanja starih dugova u iznosu od 1,6 milijardi EUR u narednom trogodišnjem periodu.

Cilj je i ostvarenje suficita tekuće potrošnje u periodu od naredne do 2026. godine, čime se postiže zlatno pravilo budžeta da se sve tekuće obaveze države servisiraju iz tekućih prihoda.

Izvorni prihodi budžeta za narednu godinu planirani su na 2,7 milijardi EUR.

Na prihodnoj strani očekuje se 676,2 miliona EUR od poreza i doprinosa na zarade, od dobiti pravnih lica 164,7 miliona, od PDV-a 1,19 milijardi, od akciza 365,8 miliona, dok su ostali prihodi projektovani na 108,4 miliona.

Izdaci su planirani na 3,48 milijardi EUR.

Najznačajnije uvećanje se odnosi na dodatna izdvajanja za mandatornu potrošnuju i infrastrukturne projekte i to javnih finansija, socijalnog staranja, saobraćaja, zdravstva, javne bezbjednosti i odbrane, poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede.

Kapitalni budžet za narednu godinu planiran je na visokom nivou i iznosi 240,6 miliona EUR, što je 40 miliona više u odnosu na ovu godinu. Za novu dionicu auto-puta je opredijeljeno 90 miliona.

U narednoj godini projektuje se zaduženje od 650 miliona EUR za potrebe otplate pristiglog duga u iznosu od 520 miliona i finansiranje kapitalnog budžeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS