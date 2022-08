Ukrajina tvrdi da je probila rusku prvu liniju kod Hersona

Kijev, (MINA) – Ukrajinske snage probile su ruske odbrambene linije na nekoliko frontova u ofanzivi na jugu, u blizini strateškog grada Hersona koji ruske snage drže okupiranim od početka rata, rekao je Oleksij Arestovič, savjetnik predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Arestovič je u video obraćanju kazao da ukrajinske snage granatiraju trajekte koje ruske koriste za snabdijevanje dijela teritorije koju je okupirala Rusija na zapadnoj obali rijeke Dnjepar u regiji Herson.

Kako prenosi Slobodna Evropa, kao i mnogi navodi Ukrajine i Rusije, niti ovaj nije mogao odmah biti nezavisno verifikovan.

Ukrajinske oružane snage ranije 29. augusta objavile da su počele ofanzivnu akciju na nekoliko frontova na jugu kako bi povratili oblast Herson od ruskih invazijskih snaga.

Ministarstvo odbrane Moskve je priznalo da je ukrajinska ofanziva pokrenuta, ali je insistiralo u tvrdnji da nije uspjela, te da su ruske snage nanijele velike žrtve ukrajinskim snagama.

