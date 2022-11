Svi zakonski akti da budu usklađeni sa Ustavom

Podgorica, (MINA) – Demokratske institucije, institucije vladavine prava i poštovanje Ustava, sa kojim svi zakonski akti treba da budu usklađeni, osnovni su uslov da Crna Gora funkcioniše stabilna demokratska država, saopštili su ambasadori država Kvinte u Crnoj Gori.

Kako se navodi u saopštenju, ambasadori država Kvinte sa zabrinutošću prate politička zbivanja.

“Demokratske institucije, institucije vladavine prava i poštovanje Ustava, sa kojim svi zakonski akti treba da budu usklađeni, osnovni su uslov da Crna Gora funkcioniše efikasno, kao stabilna demokratska država”, kaže se u saopštenju.

Ambasadori smatraju da prioritet za sve stranke u Skupštini mora da bude zajednički rad na obnovi i poštovanju legitimnih institucija i obezbjeđivanju adekvatnih mehanizama odgovornosti, kroz jasnu podjelu vlasti.

“Pozivamo sve strane da, kao prioritet, preduzmu korake ka istinskom inkluzivnom dijalogu i da, u dobroj namjeri, uklone političke prepreke, kako bi se uspostavio funkcionalan Ustavni sud i stvorili adekvatni uslovi za buduće izbore”, zaključuje se u saopštenju.

