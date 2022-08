Abazović: Poslanicima proslijeđena usaglašena inicijativa za rekonstrukciju Vlade

Podgorica, (MINA) – Poslanici Socijalističke narodne partije i koalicije Crno na Bijelo, njih devet, usaglasilo je inicijativu o rekonstrukciji Vlade koja je proslijeđena pobjednicima izbora 30. avgusta 2020. godine i manjinskim strankama, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je to rekao nakon sastanka u Skupštini sa pobjednicima izbora 2020. godine, kojem nijesu prisustvovali predstavnici kluba Mir je naša nacija.

U Skupštini se danas raspravlja o nepovjerenju 43. Vladi, a tokom zasijedanja data je pauza na zahtjev Demokratskog fronta i Pokreta za promjene kako bi predstavnici bivše parlamentarne većine pokušali da pronađu rješenje izlaska iz krize.

“Devet poslanika usaglasilo je pisanu inicijativu u kojoj se navodi da potpisnici iskazuju spremnost za rekonstrukcijom vlade. Navodi se da će Vlada osnažiti borbu protiv korupcije, intenziviraće ekonomske refomrme i usmjeriti dfokus na socio-ekekonomske teme”, rekao je Abazović.

On je rekao da se u inicijativi navodi da će potpisnici pokrenuti dijalog sa parlamentarnim opozicijom u ostvarenju konesenzusa kao i da su Vlada i parlamentarna većina spremni da stave moratorijum na sva pitanja koja dijele javnost.

Prema riječima Abazovića, rekonstrukcija podrazumijeva poziv za sve osim podnosioce inicijative o nepovjerenju Vladi.

On je rekao da bi razgovori počeli odmah po završetku sjednice Skupštine.

Abazović je rekao da je inicijativa svima formalno proslijeđena i da ostaje da se vidi da li ima volje da se potpiše.

Upitan da li je inicjativa upućena i Bošnjačkoj stranci koja je najavila da će glasati za nepovjerenje Vladi, Abazović je rekao da je proslijeđena svima i manjiskim partijama.

Prema riječima Abazovića, inicijativa je upućena svim pobjednicima 30. avgusta 2020. godine i onim strankama koje nijesu potpisnici današnje inicijative.

Na pitanje hoće li buduća vlada biti tehnička, Abazović je rekao da su to finese, a da treba napraviti razliku – da rekonstrukcija podrazumijeva rekosntrukciju 43. Vlade, a pad Vlade znači formiranje 44.

Abazović je rekao da je neosporno da Crna Gora vrlo brzo mora da ima vanredne parlamentarne izbore ali ida članovi Ustavnog suda moraju biti izabrani.

