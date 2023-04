Porodice žrtava zaslužuju da im država nadoknadi štetu

Podgorica, (MINA) – Porodice žrtava NATO bombardovanja iz Murina zaslužuju da im država nadoknadi štetu zbog propusta da spriječi gubitak života i ranjavanje osoba, saopštili su iz nevladine organizacije (NVO) Akcija za ljudska prava (HRA).

Iz te NVO podsjetili su da je za vrijeme NATO intervencije, prije 24 godine, 30. aprila 1999. godine bombardovan most u varošici Murino na sjeveru Crne Gore.

Kako se dodaje, NATO avijacija je toga dana pogodila i prodavnicu i Dom kulture i oštetila druge civilne objekte. Tada je stradalo je šest civila, od kojih troje djece, dok je četvoro ljudi teže povrijeđeno.

Navodi se da su poginuli Miroslav Knežević (14), Olivera Maksimović (13), Julija Brudar (11), Vukić Vuletić (46), Milka Kočanović (69) i Manojlo Komatina (72).

Iz HRA su ukazali da se sirene toga dana nijesu čule, niti je bilo drugog upozorenja na opasnost i da porodice stradalih i ranjeni do danas nijesu obeštećeni.

“Oštećene porodice su tužile državu za naknadu štete jer ih niko nije upozorio na opasnost od bombardovanja, iako je NATO unaprijed obavještavao nadležne o svim ciljevima koje će gađati”, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su rekli da je Vrhovni sud onemogućio naknadu štete zbog navodne zastarjelosti potraživanja, budući da nikada nije vođen nikakav krivični postupak protiv onih koji su bili dužni da građane obavijeste o opasnosti.

Oni su naveli i da je odlučujući po reviziji u predmetu porodice Komatina, Vrhovni sud zauzeo restriktivan stav da parnični sudovi ne smiju utvrđivati je li šteta nastala kao posljedica krivičnog djela ili ne, u cilju primjene dužeg roka zastarjelosti.

“Utvrđeno je da porodica Komatina nije imala pravo na naknadu štete koja joj je već bila isplaćena, dok su ostalima tužbeni zahtjevi odmah odbačeni

kao zastarjeli”, kaže se u saopštenju HRA.

Oni su rekli da iako je Vrhovni sud zauzeo stav da su žrtve zakasnile sa utuživanjem prava na naknadu štete, to ne znači da one to pravo nemaju, već da su samo izgubile mogućnost da ga ostvare sudskim putem.

“HRA smatra da žrtve iz Murina zaslužuju da im država nadoknadi štetu zbog propusta da spriječi gubitak života i ranjavanje osoba”, poručili su iz te NVO.

Oni su rekli da su prošle godine podržali zahtjeve porodica u tom pravcu i apelovali na

predsjednika Vlade Dritana Abazovića, da Vlada prihvati vansudsko poravnanje sa žrtvama iz Murina.

Kako se dodaje, isti apel su prethodno upućivali i premijerima Dušku Markoviću i Zdravku Krivokapiću.

Iz HRA su rekli da su i nove vlasti podjednako ignorisale to pitanje kao i one stare, i na tu inicijativu do danas nije odgovoreno.

“Napominjemo nadležne organe da je uvijek pravo vrijeme da se postupi ispravno (M. L. King), a krajnje vrijeme u slučaju porodica stradalih u Murinu je sad”, kazali su iz HRA.

Oni su naveli da bi ukupna sredstva koja bi država potrošila na isplatu naknade štete porodicama predstavljala zanemarljivo opterećenje za državni budžet.

“Posebno naspram značaja koji bi trajno rješavanje duga prema žrtvama imalo i za njih i za društvo u cjelini”, zaključuje se u saopštenju.

