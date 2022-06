Podnijeli ustavnu žalbu protiv Odluke o izboru 43. Vlade

Podgorica,(MINA) – Poslanici Demokratske Crne Gore podnijeli su Ustavnom sudu Crne Gore žalbu protiv Odluke Skupštine o izboru predsjednika i članova 43. Vlade Crne Gore.

Žalbu su podnijeli Aleksa Bečić, Boris Bogdanović, Albin Ćeman, Danilo Šaranović, Dragan Krapović, Momo Koprivica, Tamara Vujović, Vladimir Martinović i Zdenka Popović.

Iz te stranke su poručili da su njihovi poslanici podnijeli žalbu zbog, kako su naveli, povrede prava i sloboda koje su zajamčene Ustavom.

“I to ustavnog načela vladavine prava, načela da se ne može uspostaviti, niti priznati vlast koja ne proističe iz slobodno izražene volje građana na demokratskim izborima u skladu sa zakonom, ustavnog načela da je svako obavezan da se pridržava Ustava i zakona i načela da je vlast ograničena Ustavom i zakonom”, kazale su Demokrate.

Poslanici Demokrata su u žalbi naveli da je za rješavanje ovog spora jedino nadležan Ustavni sud, dodajući da bi svako eventualno nepostupanje Ustavnog suda po ovoj Ustavnoj žalbi, predstavljalo krešenje prava na pravni lijek, kao i kršenje prava na pristup sudu garantovanog Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Poslanici Demokrata tvrde u žalbi da je osporena odluka nezakonita iz jer je donijeta na sjednici Skupštine sazvanoj suprotno odredbama člana 89 stav 2 Ustava Crne Gore i odredbama člana 84 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Kako su dodali, odluka je nezakonita jer u konkretnoj pravnoj stvari nije postojao ustavni osnov za donošenje osporene odluke.

“Grupa od 46 poslanika koja je sazvala spornu sjednicu parlamenta na kojoj je izabrana 43. Vlada nije bila ovlašćena za tako nešto”, rekle su Demokrate.

Oni su poručili da saglasno odredbama Ustava i odredbama Poslovnika Skupštine, sazivanje sjednice parlamenta u isključivoj je nadležnosti predsjednika Skupštine, a u slučaju da je njemu prestao mandat prije isteka vremena na koje je izabran, to ovlašćenje, do izbora novog predsjednika, vrši potpredsjednik Skupštine iz Kluba poslanika koji ima veći broj poslanika.

“Izvršenim protivpravnim preuzimanjem nadležnosti predsjedavajućeg sjednicom Skupštine iz člana 16 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pod načelom „ko može više može i manje“, grupa od 46 poslanika uzurpirala je nadležnosti potpredsjednika Skupštine koji vrši dužnost predsjednika Skupštine, i prigrabila za sebe privilegovan položaj u odnosu na ostale poslanike”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je time obesmišljen i princip vladavine prava, koji ima za cilj podvođenje funkcionisanja javne vlasti pod djelotvorna pravna ograničenja, radi izbjegavanja arbitrarnosti.

Poslanici Demokrata su kazali da je u pravnom poretku zasnovanom na vladavini prava neophodno obezbijediti odeređenost, pristupačnost, predvidljivost i pravnu izvjesnost pravnih normi, na što u svojim stavovima i ukazuje Evropski sud za ljudska prava, stoji.

Oni su rekli kod postojećih ustavnih rješenja, nije postojala ustavnopravna mogućnost da se nova Vlada bira u postojećem mandatu Skupštine.

“Saglasno članu 103 stav 1 Ustava Crne Gore, predsjednik Crne Gore ima ovlašćenje predložiti mandatara za sastav nove Vlade samo u roku od 30 dana od dana konstituisanja Skupštine, što znači nakon sprovedenih parlamentarnih izbora, a ne nakon polovine mandata postojeće Skupštine”, rekli su poslanici.

Oni su kazali da je Ustav , dao jasne i nedvosmislene uslove za izbor nove Vlade.

“Poslanici izvode zaključak da u konkretnoj ustavnopravnoj stvari nije ispunjen nijedan materijalno pravni uslov za izbor predsjednika i članova 43. Vlade Crne Gore”, poručeno je u saopštenju.

