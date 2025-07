Radnik obezbjeđenja Specijalne bolnice u Dobroti osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

Podgorica, (MINA) – Kotorska policija uhapsila je Nikšićanina S.Š. (58) zaposlenog na poslovima obezbjeđenja zbog sumnje da je pacijentu R.Lj. omogućio napuštanje prostorija Specijalne bolnice u Dobroti, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je kotorska policija, postupala danas po prijavi policijskog službenika da je u jednom ugostiteljskom objektu u Dobroti, u Kotoru, uočio R.Lj, pacijenta na Odjeljenju za forenzičko-sudsku psihijatriju u Dobroti.

Iz policije su rekli da je R.LJ. Osnovni sud u Podgorici prethodno osudio na kaznu zatvora uz mjeru bezbjednosti – obaveznog liječenja i smještaja u zdravstvenu ustanovu.

“R.LJ. nema slobodu napuštanja prostorija Odjeljenja kao ni napuštanja kruga zdravstvene ustanove u kojoj je smješten, u skladu sa Zakonom o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih i Pravilnikom o primjeni mjere bezbjednosti obaveznog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da su službenici policije sa događajem upoznali dežurnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Kotoru, po čijem je nalogu izvršen obilazak prostorija Specijalne bolnice u Dobroti.

Kako se dodaje, izuzet je veći broj snimaka sa nadzornih kamera, prikupljeni materijalni dokazi i obavještenja od više osoba kao i medicinskog osoblja zaposlenog u ustanovi.

Policijski službenici su, kako se dodaje, identifikovali kao osumnjičenog S.Š., zaposlenog u privatnom društvu za obezbjeđenje lica i imovine „SA.G.7B. SECURITY“ iz Nikšića, koje pruža usluge fizičko-tehničke zaštite Specijalnoj bolnici u Dobroti.

“I po nalogu tužioca uhapsili ga zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju”, dodaje se u saopštenju.

On je, kako se osnovano sumnja, kao zaposleni na poslovima pružanja fizičko-tehničkog obezbjeđenja u Specijalnoj bolnici, u više navrata, dozvolio pacijentu R.Lj, da nesmetano napušta prostorije Odjeljenja i kruga bolnice, samostalno i bez nadzora, kršeći na taj način odredbe Zakona i Pravilnika.

“Takođe, Uprava policije je po saznanju o događaju, od Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove, zatražila preduzimanje hitnih mjera i radnji iz nadležnosti Direktorata – inspekcijskog nadzora, na utvrđivanju eventualnih nepravilnosti i propusta u radu službe zadužene za vršenje poslova fzičko-tehničke zaštite zdravstvene ustanove, te eventualne odgovornosti pravnog, odnosno fizičkog lica”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će Uprava policije u koordinaciji i po nalogu ODT-a u Kotoru, nastaviti sa sprovođenjem istražnih mjera i radnji radi utvrđivanja eventualne odgovornosti drugih osoba, uključujući pravna i fizička lica.

