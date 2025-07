Jakšić Stojanović: Trinaestojulska nagrada mora biti simbol društvene odgovornosti

Podgorica, (MINA) – Trinaestojulska nagrada mora biti simbol društvene odgovornosti, izvrsnosti i napretka Crne Gore, saopštila je ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Anđela Jakšić Stojanović.

Ona je rekla da Trinaestojulska nagrada predstavlja najviše državno priznanje kojim Crna Gora afirmiše istaknute pojedince i kolektive čiji rad ima dugoročan značaj za društveni, kulturni, naučni i ukupni razvoj države.

Jakšić Stojanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, navela da se vrijednost Trinaestojulske nagrade temelji na zakonitosti, nepristrasnosti i ravnopravnom vrednovanju svih oblasti koje doprinose opštem napretku crnogorskog društva.

„U tom svijetlu, ovogodišnja dodjela otvara važno pitanje – da li su sve oblasti koje Zakon jasno prepoznaje bile jednako valorizovane?“, navela je Jakšić Stojanović.

Ona smatra da činjenica da su sva tri ovogodišnja laureata iz oblasti kulture i umjetnosti prirodno upućuje na potrebu da se preispita da li su dostignuća iz drugih oblasti, posebno iz nauke i inovacija, imala jednaku šansu da budu prepoznata i vrednovana.

„Posebno se, sa pozicije odgovornosti za sektor nauke i inovacija, nameće pitanje da li su izuzetna naučna dostignuća bila adekvatno prepoznata u procesu odlučivanja“, dodala je Jakšić Stojanović.

Ona je navela da smatra svojom dužnošću da ukaže na činjenicu da su Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović bile nominovane za Trinaestojulsku nagradu upravo zbog otkrića od međunarodnog značaja – novog roda (Petrolamium Dragićević, Vuksanović & Surina) i nove vrste za nauku (Petrolamium crnojevicii Dragićević, Vuksanović & Surina) u flori Crne Gore.

Jakšić Stojanović je podsjetila da je riječ o otkriću koje predstavlja rijetkost ne samo na nacionalnom, već i na evropskom nivou, čime Crna Gora nakon više od dva vijeka dobija novu biljnu vrstu i rod – naučnu senzaciju i potencijalni simbol prirodne baštine 21. vijeka.

„Vjerujem da ovakvi rezultati, koji potvrđuju naučnu izvrsnost i predani istraživački rad, zaslužuju da budu ravnopravno razmatrani prilikom dodjele najviših državnih priznanja“, kazala je Jakšić Stojanović.

Ona je rekla da njena dužnost da ukaže na značaj dosljednog poštovanja zakona i principa pravične zastupljenosti svih oblasti.

„Ne ulazeći u autonomiju žirija, ali posebno sa pozicije odgovornosti koju imam kao ministarka prosvjete, nauke i inovacija, moja je obaveza da ukažem na značaj dosljednog poštovanja zakona i principa pravične zastupljenosti svih oblasti, kako bi Trinaestojulska nagrada i dalje bila simbol društvene odgovornosti, izvrsnosti i napretka Crne Gore“, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je poručila da je zajednička odgovornost „da podstičemo stvaraoce u svim oblastima da nastave da grade Crnu Goru kao društvo znanja, kulture i naučne relevantnosti na međunarodnoj sceni“.

