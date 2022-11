Pisonero: EU zabrinuta zbog glasanja u Skupštini

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) zabrinuta je zbog jučerašnjeg usvajanja izmjena Zakona o predsjedniku, kazala je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero Hernandez, dodajući da svi zakonodavni akti treba da budu u skladu sa Ustavom.

“Ovo pitanje je posebno osjetljivo zbog odsustva efikasnog Ustavnog suda, gdje parlament u više navrata nije uspio da imenuje potreban broj sudija kako bi obezbijedio njegovo pravilno funkcionisanje”, rekla je Pisonero za Pobjedu.

Ona je poručila da članovi Ustavnog suda moraju biti hitno imenovani.

Pisonero je istakla da svi zakonodavni akti treba da budu u skladu sa Ustavom.

Evropska unija je, kako prenosi Pobjeda, pozvala političke aktere da tragaju za brzom deeskalacijom odnosa i dogovore se o rješenju “trenutnog političkog ćorsokaka”, kako bi se ostvarila želja građana Crne Gore o članstu u EU.

Pisonero je podsjetila da je EU u godišnjem izvještaju izrazila zabrinutost povodom pitanja vladavine prava i odsustva političkog dijaloga.

