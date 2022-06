Osnažiti institut parlamentarne istrage

Podgorica, (MINA) – Zakonima o Skupštini i Vladi trebalo bi osnažiti i precizirati odnos zakonodavne i izvršne vlasti, a oni su i prilika da se osnaži institut parlamentrne istrage, ocijenila je Radmila Milošević iz Preokreta.

Prema njenim riječima, Crnoj Gori fale zakon o Skupštini i zakon o Vladi.

„Njima bi trebalo osnažiti i precizirati odnos zakonodavne i izvršne vlasti, ali bi to bilo ujedno i prilika da se osnaži institut parlamentrne istrage, posebno u dijelu koji bi određivao njen odnos u odnosu na procese koji su potencijalno pred Tužilaštvom“, kazala je Milošević agenciji MINA.

Ona smatta da bi parlamentarna istraga bi trebalo da ima karakter javnog procesa o nekoj krupnoj stvari na koju se sumnja da je nezakonita i štetna po državu.

„Ona bi bila od velike pomoći u radu tužilaštva kada se pokaže da su sumnje bile utemeljene“, ocijenila je Milošević.

Ona je rekla da se u Crnoj Gori napredovalo u odnosu na prethodni saziv Skupštine kada je tadašnja većina primala instrukcije iz izvršne vlasti i poslušno ih ispunjavala, što je bilo poptuno obesmišljavanje kontrolne uloge parlamenta na izvršnu vlast.

Milošević je navela da bi progres mogao biti mnogo veći navodeći da još nema najavljivanih zakonodavnih inicijativa ni anketnih odbora koji bi propitali rad kako prethodnih, tako i sadašnje vlasti.

„Vidjećemo kako će biti u vezi sa formiranjem anketnog odbora oko slučaja Možure, ali ako izuzmemo interpelaciju o radu troje ministara 42. Vlade, i dalje je kontrolna uloga Skupštine daleko od potrebnog nivoa“, kazala je Milošević.

Ona je dodala da je uzajamna kontrola različitih grana vlasti potrebna da bi se smanjile greške i zloupotrebe državnih organa.

Milošević je rekla da je potrebno Skupštinu dodatno otvoriti za građane na način da poslanice i poslanici uvažavaju mišljenje javnosti, pa i da na sjednicu nekog odbora pozovu i nekog od građana da direktno čuju njihov glas.

„Ako smo toliko slušali o zloupotrebama vlasti valjalo bi da anketni odbori o svojim nalazima izvještavaju javnost, a na osnovu njih bi na kraju trebalo očekivati i određenu zakonodavnu inicijativu, kako bi se tako sistem poboljšavao u odnosu na uočene sistemske greške“, navela je Milošević.

Ona je ukazala da u Italiji parlamentrne komisije dobijaju ovlašćenja gotovo kao i pravosudni organi tokom sprovođenja istražnih radnji.

„Bojim se da u našem neposrednom okruženju nemamo istraga te i takve snage, što je ujedno i potvrda da se parlamentarizam dugo gradi i zapravo predstavlja vid borbe protiv autoritarnih tendencija – kojima Balkan po pravilu obiluje“, kazala je Milošević.

Na pitanje koliko su parlementarne istrage efikasan način da se istraže aktivnosti izvršne vlasti, Milošević je odgovorila da parlamentarna istraga prvo treba da ima jasne instrumente koji joj stoje na raspolaganju, potom je potrebna politička volja da se ona detaljno sprovede i na kraju znanje i vještina.

Ona smatra da je teško očekivati istrage u ovom trenutku kada je partijama mnogo bitnije uzajamno definisianje odnosa od istrživanja škakljivih tema čiji pipci mogu da završe na više strana.

Milošević ke kazala da je u Crnoj Gori izraženije ponašanje poslanika da ukoliko neko iz njegove partije može biti obuhvaćen istragom da je obesmišljava, usporava pa čak opostruira.

„Prije nego li da se tome pristupa kao prioritetu u parlamentarnom djelovanju, jer bi iz tih istraga mogli ponešto i naučiti o nesavršenosti ne samo pojedinaca već i čitavog sistema. To saznanje bi nam trebalo pomoći, kao što rekoh, poboljšanju postojećeg sistema“, rekla je Milošević.

Tekst je urađen u sklopu projekta koji agencija MINA realizuje sa Centrom za monitoring i istraživanje, a koji je finansijski podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

